Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το μεσημέρι της Δευτέρας στους κατοίκους της περιοχής Μακρυκάπα, στην Εύβοια, λόγω δασικής πυρκαγιάς.

Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.