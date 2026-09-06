Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών, στον Δήμο Ωρωπού, στην Αττική, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.
Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν πλέον 92 πυροσβέστες, επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 23 οχήματα, καθώς δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δροσοπηγή, Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού #Αττική.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026
Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Στην προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μήνυμα του 112
Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Δροσοπηγή, στην Ανατολική Αττική, λόγω πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή.
Συγκεκριμένα, η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στη Δροσοπηγή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
«Πυρκαγιά στην περιοχή Δροσοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δροσοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Κυκλοφοριακές ρυθμίσες
Λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:
- επί του παράδρομου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Δροσοπηγής,
- στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής από το ύψος της οδού Τρίτωνος
- στην οδό Χρυσανθέμων από το ύψος της οδού Διός στην περιοχή των Αφιδνών.