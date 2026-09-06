Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών, στον Δήμο Ωρωπού, στην Αττική, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν πλέον 92 πυροσβέστες, επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 23 οχήματα, καθώς δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δροσοπηγή, Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού #Αττική.

Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

Στην προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μήνυμα του 112

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Δροσοπηγή, στην Ανατολική Αττική, λόγω πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στη Δροσοπηγή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Δροσοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσες

Λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία: