Η Ρωσία δεν αποκλείει την πραγματοποίηση μιας τριμερούς συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ, ξεκαθάρισε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Η δήλωσή του ενισχύει τα σενάρια για μια συνάντηση των τριών ηγετών τον Νοέμβριο στην Κίνα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία ή ότι έχουν αρχίσει οι επίσημες προετοιμασίες.

Μιλώντας στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, ο Ριαμπκόφ υπογράμμισε ότι η Μόσχα δεν απορρίπτει την ιδέα, θέτει όμως ως απαραίτητη προϋπόθεση τον καθορισμό του περιεχομένου και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της συνόδου. «Εδώ, το κύριο ζήτημα συνοψίζεται στο πώς θα διατυπωθεί η ουσία της συνάντησης και τι μπορούμε να περιμένουμε ως αποτέλεσμα», ανέφερε.

🔴 BREAKING: Russia’s Deputy Foreign Minister ⁠Sergei Ryabkov says that ⁠the possibility ⁠of a trilateral meeting between the presidents of ⁠Russia, the US and China has not been ⁠ruled out, state news agency TASS reports. pic.twitter.com/PsgcZ6XCVR — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 6, 2026

Πιθανός τόπος συνάντησης η Σενζέν

Ως πιθανό πλαίσιο για την τριμερή συνάντηση εξετάζεται η σύνοδος των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας–Ειρηνικού, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 18 και 19 Νοεμβρίου στη Σενζέν της Κίνας.

Το ενδεχόμενο είχε δημοσιοποιήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, επιβεβαιώνοντας ότι το θέμα συζητήθηκε κατά τις επαφές Πούτιν και Σι στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. «Το ζήτημα συζητήθηκε, ναι», είχε απαντήσει όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα κοινής συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο.

🚨 🇷🇺🇺🇲🇨🇳 Russian official says Moscow has not ruled out a meeting between the presidents of Russia the United States and China



Russia’s Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said on Sunday that Moscow has not ruled out a three-way meeting between the presidents of Russia,… pic.twitter.com/3AHVXcRffo — Russia News (@russianews_eng) September 6, 2026

Καμία οριστική συμφωνία

Παρά τα διαδοχικά μηνύματα από τη Μόσχα, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνημένη ημερήσια διάταξη ούτε έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η πραγματοποίηση της συνόδου από τις τρεις κυβερνήσεις. Ο Πούτιν έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να παραστεί στην APEC, ενώ η Ουάσιγκτον δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επισήμως τη συμμετοχή του Τραμπ στη συνάντηση της Σενζέν.

Η τοποθέτηση Ριαμπκόφ δείχνει ότι η ρωσική πλευρά επιθυμεί πρώτα να αποσαφηνιστούν τα θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι και οι πιθανότητες επίτευξης κάποιου συγκεκριμένου αποτελέσματος. Επομένως, το σενάριο μιας συνάντησης Πούτιν–Τραμπ–Σι παραμένει ενεργό, αλλά βρίσκεται ακόμη σε διερευνητικό και όχι σε οργανωτικό στάδιο.