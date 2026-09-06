Ιδιαίτερη μνεία στο μεγάλο και εξαιρετικά σημαντικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου «GREGY» έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, ερωτηθείς πριν από λίγα λεπτά για τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αφού αναφέρθηκε στις σχέσεις που οικοδομούνται με τη Σαουδική Αραβία και στις στενές επαφές της Αθήνας με την Ιορδανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μίλησε για την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου του Λιβάνου και ακολούθως για τις σχέσεις με την Αίγυπτο.

Στο σημείο αυτό ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως: «Έχουμε μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο την οποία θα έχω την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω στην επίσκεψη που θα κάνω την ερχόμενη Τρίτη στον πρόεδρο της χώρας Αλ Σίσι».

Και πρόσθεσε: «Είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή διότι θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο GREGY που είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».