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Οι αρχές στην Πολωνία επιβεβαιώνουν μία πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας από ένα άγνωστο αντικείμενο που προσέγγιζε από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε σήμερα, η αρμόδια επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

Σε μία ανάρτηση στο X, αναφέρθηκε ότι ένα στρατιωτικό ελικόπτερο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της επιβεβαίωσης εγγραφών συστημάτων ραντάρ, προκειμένου να διευκρινιστεί η φύση του αντικειμένου και να αποκλειστούν μετεωρολογικά φαινόμενα ή αντικατοπτρισμοί τεχνολογικής φύσης.