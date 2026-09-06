Σε λίγη ώρα (18:30) η Άρσεναλ υποδέχεται την Τσέλσι, με στόχο την νίκη στο ντέρμπι του Λονδίνου και ένας από τους παίκτες που αναμένεται να κάνει την διαφορά είναι ο Χρήστος Τζόλης.

Ο Έλληνας εξτρέμ έχει ξεκινήσει εκπληκτικά τη σεζόν με την φανέλα των «κανονιέρηδων» και πριν από την αναμέτρηση η Άρσεναλ δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media με τις καλύτερες στιγμές του με την ομάδα μέχρι τώρα.

Σε τρεις επίσημες συμμετοχές ο Έλληνας εξτρέμ, έχει απολογισμό δύο ασίστ και έχει κερδίσει θέση του βασικού στο σύνολο του Μικέλ Αρτέτα.

Δείτε το βίντεο