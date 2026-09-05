Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα στη Λέσβο.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, εννέα οχήματα, επτά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.