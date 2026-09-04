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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Λεσίνη στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.

Η φωτιά κατακαίει έκταση με χαμηλή βλάστηση, κινητοποιώντας άμεσα σημαντικές δυνάμεις για τον περιορισμό της.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ η μάχη δίνεται και από τον αέρα, με 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προλάβουν την επέκταση της μετώπου προτού πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στη γύρω περιοχή.