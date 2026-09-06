Σε θάνατο δι’ απαγχονισμού καταδικάστηκε από ποινικό δικαστήριο του Καΐρου η 39χρονη Αιγύπτια τηλεπαρουσιάστρια και παραγωγός Σάρα Χαλίφα, μαζί με ακόμη 11 κατηγορουμένους, για συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης ναρκωτικών.

Η απόφαση εκδόθηκε ομόφωνα, μετά την προβλεπόμενη γνωμοδότηση του Μεγάλου Μουφτή της Αιγύπτου, παραμένει όμως εφέσιμη και δεν είναι τελεσίδικη.

Στην ίδια υπόθεση, η οποία περιλάμβανε συνολικά 28 κατηγορουμένους, εννέα άτομα καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη και επτά αθωώθηκαν.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης χρηματικό πρόστιμο 500.000 αιγυπτιακών λιρών σε καθέναν από όσους καταδικάστηκαν σε θάνατο, διατάσσοντας παράλληλα την κατάσχεση ναρκωτικών, οχημάτων, κινητών τηλεφώνων και άλλων πειστηρίων.

✅ CONFIRMED: Egyptian TV presenter and producer Sarah Khalifa has been sentenced to death by hanging over a major drug manufacturing and trafficking case.



The 39-year-old social media personality, followed by millions online, was sentenced alongside 11 other defendants by a… — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) September 5, 2026

Τα ευρήματα και ο φερόμενος ρόλος της

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οργάνωση εισήγαγε από το εξωτερικό πρώτες ύλες, τις οποίες χρησιμοποιούσε για την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 750 κιλά ναρκωτικών και χημικών υλικών, ενώ δύο διαμερίσματα φέρονται να λειτουργούσαν ως παράνομα εργαστήρια. Εντοπίστηκαν επίσης πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά χωρίς άδεια.

This is Sarah Khalifa, a famous TV presenter, producer and celebrity in Egypt.



Even with her fame, she was sentenced to death by hanging after being found guilty in a major drug case.



In India, we have seen many celebrities at parties where they appear likely to be high on… pic.twitter.com/E8z58kqdyw — Nalini Unagar (@NalinisKitchen) September 6, 2026

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι η Χαλίφα χρηματοδότησε μέρος της δραστηριότητας του κυκλώματος και ταξίδεψε στο εξωτερικό για να συναντήσει δύο φερόμενους ως επικεφαλής, συμβάλλοντας στον συντονισμό της προμήθειας των πρώτων υλών. Η κατηγορία στηρίχθηκε στις καταθέσεις 20 μαρτύρων, καθώς και σε ψηφιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων συνομιλίες, φωτογραφίες και βίντεο.

Αρνείται τις κατηγορίες – Προσφεύγει η υπεράσπιση

Η παρουσιάστρια, γνωστή από την εκπομπή εγκληματολογικού περιεχομένου «Mission Impossible», αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή. Στο δικαστήριο φέρεται να δήλωσε ότι δεν είχε δει ποτέ ναρκωτικά πριν φωτογραφηθεί δίπλα στα κατασχεμένα ευρήματα, στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο δικηγόρος της ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση και, εφόσον χρειαστεί, θα προσφύγει και στο Ακυρωτικό Δικαστήριο.