Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, η οποία μίλησε στον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

Για το δημογραφικό

Η Μαρία Συρεγγέλα αναφέρθηκε αρχικά στο δημογραφικό, λέγοντας ότι «έχουν γίνει αρκετά και πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα όσον αφορά τη στήριξη της οικογένειας. Εγώ προέρχομαι από την περιοχή της Δυτικής Αθήνας, εκεί έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μου, σε δημόσιο σχολείο έχουν πάει, όπως και εγώ. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό, η στήριξη όσον αφορά το κομμάτι της Παιδείας που έχουν γίνει αρκετά. Πλέον, μέσω της ΚΤΥΠ, γίνονται αναβαθμίσεις με το Πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” σε πάρα πολλά σχολεία της Δυτικής Αθήνας, γιατί το κτιριακό κομμάτι είναι σημαντικό, τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε σχολεία που είναι ευπρεπή. Πέρα από αυτό, όμως, έχουν γίνει και πειραματικά σχολεία, το Ωνάσειο, του Περιστερίου και αλλού. Όλα αυτά είναι αρκετά σημαντικά, ώστε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερο έναυσμα στα θέματα της Παιδείας».

Για το ζήτημα της στέγασης

Στη συνέχεια, έδωσε έμφαση στο ζήτημα της στέγασης: «Ήδη τώρα βλέπουμε, μέσω του Κοινωνικού Ταμείου, θα υπάρξουν πάνω από 2.500 κοινωνικές κατοικίες, οι οποίες θα δοθούν όχι μόνο σε πάρα πολύ ευάλωτους αλλά και σε μέσες οικογένειες και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να δούμε και μάλιστα θα γίνουν και πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ακούμε για κατοικίες και για στέγη και όλα αυτά, αλλά όλα τα προγράμματα μιλάνε για προοπτικές μεγάλες χρονικά, ενώ τώρα εδώ μιλάμε για μια προοπτική που θα είναι άμεση και θα φτιαχτούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία πάντα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής».

Για την ακρίβεια

Μιλώντας για την ακρίβεια, η Μαρία Συρεγγέλα επεσήμανε: «Η καθημερινότητα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινάμε από την ώρα που θα βγουν οι γονείς από το σπίτι για να πάνε στη δουλειά, πηγαίνοντας τα παιδιά στο σχολείο, στον βρεφονηπιακό σταθμό, στον παιδικό σταθμό, μέχρι την ώρα που θα μπουν μέσα, τι έχουν να αντιμετωπίσουν και εκεί να υπάρχει στήριξη του κράτους».

Για τη γεωπολιτική γραμμή της κυβέρνησης

Σε επόμενη ερώτηση, η Μαρία Συρεγγέλα απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση εκτίθεται γεωπολιτικά περισσότερο από όσο αντέχει: «Η κυβέρνηση “εκτίθεται” γιατί προασπίζεται το διεθνές δίκαιο, το οποίο το προασπίζουμε για όλες τις περιπτώσεις, πολύ περισσότερο δε για το θέμα της Κύπρου. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν δεχόμαστε την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία και την κυριαρχία μιας χώρας εδαφικά από τη στιγμή που ξέρουμε ότι υπάρχει μία απόβαση εδώ και 50+ χρόνια στην Κύπρο, την οποία την καταδικάζουμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Άρα, τι κάνει η κυβέρνηση; Η κυβέρνηση λέει αυτό που λέει το διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα ορίζει και ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. Θα μας άρεσε εμάς να γίνει κάτι στα Δωδεκάνησα, στη Θράκη ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα και να μην έπαιρναν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εταίροι το μέρος το δικό μας και να έδειχναν αλληλεγγύη; Με κάθε μορφή που ορίζεται από αυτούς που ξέρουν σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και φυσικά σε επίπεδο στρατιωτικό νατοϊκό. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε; Σε μία χώρα που είναι δημοκρατική, σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο και πάνω σε αυτό “πατάμε” για να προχωρήσουμε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ευρύτερα».

Για την έμφυλη βία

Αλλάζοντας θεματική και εστιάζοντας στα ζητήματα της έμφυλης βίας, η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε: «Είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, και ως υφυπουργός. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει στήριξη στην καθημερινότητα των γυναικών αυτών. Δηλαδή, εμείς τι κάναμε τότε, όσο ήμουν υφυπουργός; Και τα συμβουλευτικά κέντρα, τα οποία δεν ήταν μόνο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ήταν από όλες τις κυβερνήσεις, εκτός βέβαια από του ΣΥΡΙΖΑ, που ενώ έχει στην ατζέντα πολύ ψηλά, όσον αφορά τα λόγια πάντα, τα θέματα ισότητας και κατά της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά κατά την περίοδο εκείνη έκλεισε ένας ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και άνοιξε μόνο ένα συμβουλευτικό κέντρο.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ναυαρχίδα πραγμάτων. Υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα που προσφέρουν ψυχολογική, κοινωνική στήριξη στις γυναίκες αυτές και επί Νέας Δημοκρατίας μπήκε και η εργασιακή στήριξη. Γιατί αυτές οι γυναίκες πρέπει να σταθούν στα πόδια τους εργασιακά, γιατί πολλές από αυτές είναι άνεργες. Και ταυτόχρονα οι ξενώνες φιλοξενίας για ένα χρονικό διάστημα όσο θέλουν. Απλώς, τους ξενώνες φιλοξενίας μην τους βλέπουμε ως κάτι που θα είναι για όλη τους τη ζωή, δεν θέλουμε τις γυναίκες αυτές να τις ιδρυματοποιήσουμε. Θέλουμε οι γυναίκες αυτές να αποκτήσουν όλες τις δεξιότητες, υλικές και κοινωνικές, ώστε να μπορούν να βγουν στην κοινωνία και να σταθούν στα πόδια τους μόνες τους και να μην έχουν κανέναν ανάγκη.

Το πιο σημαντικό, όμως, για εμένα είναι αυτό που πρέπει να γίνεται μέσα από την ίδια οικογένεια και από τα σχολεία, το κομμάτι που λέμε της πρόληψης. Το κομμάτι της πρόληψης, εκεί είναι το να μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι πρέπει το ένα φύλο να σέβεται το άλλο και αυτό να γίνεται και μέσα στα σχολεία με τα εργαστήρια δεξιοτήτων που υπάρχουν.

Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι της αντιμετώπισης έχουν γίνει πράγματα: τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας στα αστυνομικά τμήματα που εκεί πάνε με εξειδικευμένο προσωπικό οι γυναίκες αυτές να καταγγείλουν. Και, φυσικά, η γραμμή 15900 που έχει ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Αλλά, βέβαια, όταν κάποιος ή κάποια κινδυνεύει, το 100 θα πάρει άμεσα ή το panic button. Εγώ ήμουν σε αυτούς που τότε ήρθα σε συνεργασία με την εταιρεία που μας έδωσε τότε το panic button δωρεάν προς το κράτος και τώρα αυτό έχει σώσει πάρα πολλές γυναίκες».

Για το ΠΑΣΟΚ

Σε επόμενη ερώτηση αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον 13ο και 14ο μισθό στον δημόσιο τομέα, η Μαρία Συρεγγέλα είπε: «Έχουν γίνει αυξήσεις σταδιακές στους δημοσίους υπαλλήλους. Υπάρχει πλέον και επίδομα όσον αφορά το μπόνους παραγωγικότητας, το οποίο παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά να πούμε το εξής: το πιο φοβερό που μπορούμε να ακούσουμε στα αυτιά είναι ο 13ος μισθός, ο 14ος μισθός. Όμως, αυτά χρειάζονται και ένα ποσό το οποίο να είναι δημοσιονομικά προσαρμοσμένο. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για 13ο μισθό στους συνταξιούχους, αυτό είναι 2,5 δισ. ευρώ. Αν βάλουμε και τον 14ο μισθό των συνταξιούχων, τον 13ο και 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, είναι μία δαπάνη ετήσια που μπορεί να φτάνει και τα 8 δισ. ευρώ, αν βάλουμε όλους αυτούς. Μόνο για αυτό που έχει προτείνει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι 2,5 δισ. ευρώ. Τα 2,5 δισ. ευρώ εάν τα έχει το ΠΑΣΟΚ… να μας πει όμως από πού θα τα βρει. Γιατί προεκλογικά ο καθένας μας μπορεί να λέει ό,τι θέλει για να είναι αρεστός. Το θέμα είναι τι κάνουμε αμέσως μετά».

Για τη Δυτική Αθήνα

Τέλος, αναφερόμενη στη Δυτική Αθήνα, η Μαρία Συρεγγέλα υπογράμμισε: «Πρώτον, εγώ πηγαίνω σε κάθε γειτονιά. Εκεί έχω κάνει την οικογένειά μου, εκεί έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μου, στο Περιστέρι, στην Πετρούπολη, στη Δυτική Αθήνα ευρύτερα. Περισσότερα έργα υποδομών. Το συγκοινωνιακό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ. Σαφώς υπάρχουν πολύ περισσότερα αυτοκίνητα από ό,τι υπήρχαν στο παρελθόν. Αυτό που θα γίνει με τον κόμβο του Σκαραμαγκά μέσα στα επόμενα δύο χρόνια που θα ολοκληρωθεί το έργο, 18 μήνες είναι το χρονοδιάγραμμα, θα αποσυμφορήσει την περιοχή εκεί. Όπως σας είπα, σχολεία. Στα σχολεία γίνονται πράγματα στα δυτικά και με κτιριακές αναβαθμίσεις τόσο από την πλευρά των δήμων όσο και από την πλευρά του ίδιου του κράτους με το Πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”. Το Ρέμα της Εσχατιάς, γιατί είναι ένα κομμάτι ανάπλασης το οποίο αυτή τη στιγμή προχωράει από το υπουργείο Υποδομών και αφορά δύο δήμους, τους Αγίους Αναργύρους και το Καματερό και το Ίλιον. Αυτοί οι δύο δήμοι, Άγιοι Ανάργυροι, Καματερό, Ίλιον. Περισσότερα έργα που να αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και τη βελτίωση της καθημερινότητας».