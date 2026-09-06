Με νέα δυναμική, φρέσκια ματιά και ξεκάθαρη διάθεση να κερδίσουν ξανά το στοίχημα της ενημέρωσης, ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου επέστρεψαν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Το δημοσιογραφικό δίδυμο του ΣΚΑΪ ανέλαβε για δεύτερη σεζόν το τιμόνι του «Weekend Live» (Σάββατο-Κυριακή, 14:30), μιας εκπομπής που επιχειρεί να συνδυάσει την επικαιρότητα με την ψυχαγωγία και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Στην πρεμιέρα της νέας σεζόν που έγινε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, το Newsbeast βρέθηκε στο πλατό και συνομίλησε με τους δύο δημοσιογράφους για τη νέα τηλεοπτική χρονιά, τις απαιτήσεις μιας ζωντανής infotainment εκπομπής, όσα χρειάζονται για να ξεχωρίσει μέσα στον ανταγωνισμό, αλλά και τη σχέση και τη συνεργασία τους μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

-Δεύτερη σεζόν για το «Weekend Live». Τι είναι αυτό που κρατάτε από την πρώτη σεζόν και τι θέλετε να αλλάξετε φέτος;

Μάρτζυ Λαζάρου: Από την πρώτη σεζόν κρατάω πρώτα απ’ όλα την εμπειρία. Ήταν μια χρονιά που μας έμαθε πολλά, γιατί στην τηλεόραση μπορεί να έχεις κάνει σχέδια επί χάρτου, αλλά τελικά ο αέρας είναι αυτός που σου δείχνει τι λειτουργεί και τι όχι. Κρατάμε την αμεσότητα, τον γρήγορο ρυθμό, την ενημέρωση αλλά και τη δυνατότητα να περνάμε από ένα σοβαρό θέμα σε κάτι πιο ανάλαφρο χωρίς να χάνουμε την ταυτότητά μας. Φέτος, προσωπικά, θέλω να είμαι πιο ελεύθερη. Να εκφράζω περισσότερο την άποψή μου, να αφήνω περισσότερο τον χαρακτήρα μου να φαίνεται και, κυρίως, να απολαμβάνω τη στιγμή. Νομίζω ότι τη δεύτερη χρονιά ξέρεις καλύτερα πού πατάς και αυτό σου δίνει μια διαφορετική αυτοπεποίθηση.

Δημήτρης Πανόπουλος: Σίγουρα κρατάμε το άριστο κλίμα που υπήρχε. Κρατάμε επίσης τη διάθεση και τον ενθουσιασμό για κάτι που αγαπάμε και θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς. Η πρώτη χρονιά είναι κάπως αναγνωριστική. Μαθαίνει ο ένας τον άλλο, βλέπεις τι σου ταιριάζει από θέματα και συνήθως από τη μέση της σεζόν και μετά βρίσκεις ρυθμό. Οπότε με τη γνώση και την εμπειρία της πρώτης χρονιάς σχεδιάζουμε τη φετινή. Αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε φέτος είναι να έρθουμε πιο κοντά στους τηλεθεατές, με κοινωνικά θέματα που απασχολούν ή με την ανάδειξη άλλων που έχουν ενδιαφέρον.

-Τι είναι αυτό που κάνει μια infotainment εκπομπή πραγματικά ενδιαφέρουσα για τον τηλεθεατή;

Μ.Λ.: Η ισορροπία. Και νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο ακούγεται. Ο τηλεθεατής θέλει να ενημερωθεί για όσα συμβαίνουν γύρω του, αλλά ένα μεσημέρι Σαββατοκύριακου δεν θέλει απαραίτητα να αισθανθεί ότι παρακολουθεί ένα ακόμη δελτίο ειδήσεων. Θέλει ενημέρωση, άποψη, χρηστικότητα, χιούμορ και ανθρώπινες ιστορίες. Για μένα, το infotainment πετυχαίνει όταν όλα αυτά συνυπάρχουν φυσικά και όχι όταν απλώς βάζεις δίπλα δίπλα ένα πολιτικό και ένα lifestyle θέμα. Και βέβαια χρειάζεται να υπάρχει χημεία ανάμεσα στους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά από την κάμερα. Ο τηλεθεατής καταλαβαίνει πολύ γρήγορα τι είναι αληθινό και τι κατασκευασμένο.

Δ.Π.: Όπως είπαμε η εκπομπή θα έχει περισσότερο ενημερωτικό χαρακτήρα. Αυτό που έχει σημασία όμως και μπορεί να κάνει τη διαφορά είναι να είσαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής. Νομίζω ότι εάν αυτό που βλέπει κάποιος είναι αληθινό, το καταλαβαίνει και οι εκπομπές που έχουν “αλήθεια” επιβραβεύονται οποιοδήποτε είδος και αν υπηρετούν. Επίσης πιστεύω απόλυτα ότι ψυχαγωγία δεν είναι το lifestyle ή μόνο το lifestyle. Ψυχαγωγία μπορούν να προσφέρουν θέματα και συνεντεύξεις με πρόσωπα που δεν προέρχονται από το χώρο του θεάματος. Μένει να τα βρούμε και να τα αναδείξουμε!

-Το live έχει πάντα το στοιχείο του απρόβλεπτου. Ποιο είναι το πιο δύσκολο ή απρόοπτο που έχετε κληθεί να διαχειριστείτε στον αέρα και πώς αντιδράσατε;

Μ.Λ.: Έπειτα από τόσα χρόνια στην τηλεόραση έχω καταλάβει ότι το απρόοπτο δεν είναι η εξαίρεση, είναι σχεδόν μέρος της δουλειάς! Μπορεί να χαθεί μια σύνδεση, να αλλάξει ολόκληρη η ροή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ή να προκύψει μια έκτακτη είδηση και ξαφνικά όλα όσα είχες προετοιμάσει να μπουν στην άκρη. Το πιο δύσκολο για μένα δεν είναι τόσο το τεχνικό απρόοπτο όσο μια δύσκολη ανθρώπινη στιγμή, όταν για παράδειγμα έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο που βιώνει κάτι πολύ επώδυνο. Εκεί πρέπει να ξεχάσεις τη σκαλέτα και να λειτουργήσεις πρώτα ως άνθρωπος και μετά ως δημοσιογράφος. Το live με έχει μάθει ότι όσο καλύτερα προετοιμασμένος είσαι τόσο πιο ψύχραιμος μπορείς να είσαι όταν όλα πάνε διαφορετικά από ό,τι περίμενες.

Δ.Π.: Δε νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποιο απρόοπτο που μας έφερε σε δύσκολη θέση ή μας αιφνιδίασε. Ίσα ίσα που το στοιχείο του απρόβλεπτου είναι αυτό που κάνει ενδιαφέρουσα μια ζωντανή εκπομπή. Οπότε καταλήγω ξανά στο ότι επειδή δεν μπορείς να προγραμματίσεις τα πάντα, έχεις τη δυνατότητα να βγάλεις την αλήθεια σου στον αέρα και αυτό είναι το ζητούμενο.

-Ποια είναι η μεγαλύτερη απόλαυση μιας ζωντανής εκπομπής;

Μ.Λ.: Η αδρεναλίνη της. Αυτό το συναίσθημα ότι όλα συμβαίνουν εκείνη ακριβώς τη στιγμή και δεν υπάρχει δεύτερη λήψη. Μπορεί να έχεις κάνει ώρες προετοιμασίας, αλλά από τη στιγμή που θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι τίποτα δεν είναι απολύτως προβλέψιμο. Και αυτό είναι που αγαπώ περισσότερο στη τηλεόραση. Υπάρχουν φορές που τελειώνει η εκπομπή και λες «πότε πέρασαν τόσες ώρες;». Για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη απόλαυση: όταν ξεχνάς ότι βρίσκεσαι μπροστά σε κάμερες και πραγματικά ζεις την εκπομπή.

Δ.Π.: Ότι δε χρειάζεται να κάνεις συνεχώς διακοπές για να διορθώνεις το παραμικρό λάθος. Ειδικά για ανθρώπους που προσέχουν τις λεπτομέρειες, η μαγνητοσκοπημένη εκπομπή μπορεί να γίνει μαρτύριο. Κάθε τι που δε βγαίνει ακριβώς όπως το έχεις στο μυαλό σου, το γράφεις ξανά και ξανά. Στη ζωντανή εκπομπή, είναι μια και έξω. Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια τα λάθη δε συγχωρούνται και ο βαθμός ετοιμότητας είναι μεγαλύτερος.

-Αν μπορούσατε να καλέσετε έναν άνθρωπο από την Ελλάδα ή το εξωτερικό στην εκπομπή και να του κάνετε μία μόνο ερώτηση, ποιον θα επιλέγατε και τι θα τον ρωτούσατε;

Μ.Λ.: Αν μπορούσα να επιλέξω οποιονδήποτε άνθρωπο, θα ήθελα ίσως κάποιον που έχει βρεθεί στην κορυφή και έχει πληρώσει και το τίμημά της. Με ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι πίσω από τη δημόσια εικόνα τους. Και η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι: «Τι χρειάστηκε να χάσεις για να φτάσεις εκεί που έφτασες;». Νομίζω ότι πολλές φορές βλέπουμε την επιτυχία κάποιου, αλλά δεν γνωρίζουμε τίποτα για το κόστος που είχε αυτή η διαδρομή.

Δ.Π.: Πολλούς ανθρώπους από το εξωτερικό θα ήθελα να συναντήσω. Αν πρέπει να διαλέξω έναν, θα ήταν ο Σαμ Άλτμαν, ο «πατέρας» του Chat GPT. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια, και θα ήθελα πολύ να συζητήσω μαζί του τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν.

-Η τηλεοπτική σας συνεργασία έχει εξελιχθεί πλέον σε πραγματική φιλία; Πόσο εύκολο είναι να δημιουργούνται ουσιαστικές φιλίες στον χώρο της τηλεόρασης;

Μ.Λ.: Με τον Δημήτρη έχουμε πλέον μια σχέση που ξεπερνά την τυπική συνεργασία δύο ανθρώπων που παρουσιάζουν μαζί μια εκπομπή. Περνάμε πολλές ώρες μαζί, έχουμε ζήσει άγχος, πίεση, πολύ γέλιο, διαφωνίες, δύσκολες αλλά και πολύ όμορφες στιγμές. Δεν συμφωνούμε πάντα -και ευτυχώς! Νομίζω ότι αυτή είναι και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της σχέσης μας. Έχουμε διαφορετικούς χαρακτήρες και αρκετές φορές διαφορετικό τρόπο σκέψης, αλλά υπάρχει εκτίμηση και εμπιστοσύνη.

Γενικότερα, πιστεύω ότι οι πραγματικές φιλίες στην τηλεόραση δεν είναι ούτε πιο εύκολες ούτε πιο δύσκολες από οπουδήποτε αλλού. Απλώς είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός χώρος και οι συνθήκες πολλές φορές δοκιμάζουν τις σχέσεις. Για μένα φιλία σημαίνει να χαίρεσαι πραγματικά με τη χαρά του άλλου. Και αυτό δεν είναι πάντα αυτονόητο, ούτε στην τηλεόραση ούτε στη ζωή.

Δ.Π.: Δεν είναι εύκολο και σε εμένα προσωπικά έχει συμβεί σε πολύ μικρό βαθμό. Μια συνεργασία μπορεί να είναι άψογη αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θα καταλήξει σε φιλία. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και το σημαντικότερο όλων: η φιλία δεν κρίνεται όσο είναι σε εξέλιξη και η επαγγελματική συνεργασία. Κρίνεται κυρίως μετά που η συναναστροφή σου με τον άλλο άνθρωπο γίνεται επιλογή και όχι υποχρέωση. Με τη Μάρτζυ εγώ ένιωσα από την πρώτη στιγμή ότι ως άνθρωποι ταιριάζουμε. Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα συνεργαζόμαστε, γνωρίζω όμως ότι είναι από τους λίγους ανθρώπους του χώρου που θα συνεχίσω στο μέλλον να κάνω παρέα. Επειδή η πραγματική ζωή είναι εκτός κάμερας, νιώθω ότι αυτή η εκπομπή μου έχει προσφέρει κάτι ακόμα σημαντικότερο από μια δουλειά.

-Αν έπρεπε ο καθένας σας να περιγράψει το «Weekend Live» της νέας σεζόν με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές;

Μ.Λ.: Ενημέρωση, άποψη, αλήθεια.

Ενημέρωση, γιατί αυτή παραμένει η βάση μας. Άποψη, γιατί θέλουμε να μη μένουμε απλώς στην παρουσίαση μιας είδησης, αλλά να ανοίγουμε τη συζήτηση γύρω από αυτή. Και αλήθεια, γιατί φέτος θέλω ακόμη περισσότερο να φαίνεται ποιοι πραγματικά είμαστε. Να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, να γελάμε, να αιφνιδιαζόμαστε και να μην προσπαθούμε να παρουσιάσουμε μια αποστειρωμένη τηλεοπτική εικόνα. Νομίζω ότι αυτό τελικά είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του live.

Δ.Π.: Ανανεωμένο, ζωντανό, πολυθεματικό.