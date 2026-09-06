Νέα πλάνα από τη συντριβή του F-4E Phantom II στην Τανάγρα αποτυπώνουν την ανεξέλεγκτη πορεία του μαχητικού λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση που στοίχισε τη ζωή στους δύο χειριστές του.

Στο βίντεο φαίνεται το αεροσκάφος να εκτελεί στροφή σε πολύ χαμηλό ύψος, να ακολουθεί καθοδική τροχιά και να χάνεται πίσω από το ανάγλυφο του εδάφους. Αμέσως μετά υψώνεται ένα μεγάλο σύννεφο φωτιάς και πυκνού μαύρου καπνού.

Το δυστύχημα συνέβη στις 14:55 του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026. Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, το αεροσκάφος της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης κατέπεσε τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης. Νεκροί είναι ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος σμηναγός Δημήτριος Πέτρου.

Στο μικροσκόπιο βίντεο και συνομιλίες

Η αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσει τι συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα βίντεο από διαφορετικές γωνίες, το υλικό θεατών, οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου και τα τεχνικά δεδομένα του αεροσκάφους.

Οι δημόσιες εκτιμήσεις ειδικών για πιθανή απώλεια ισχύος ή τεχνική βλάβη δεν αποτελούν μέχρι στιγμής επίσημο πόρισμα. Αυτό που διακρίνεται στα πλάνα είναι ότι, μετά τη στροφή, το Phantom ακολούθησε απότομα καθοδική πορεία, με το χαμηλό ύψος να αφήνει ελάχιστο χρόνο αντίδρασης στους δύο έμπειρους χειριστές.

Στην περιοχή παραμένουν στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, του Στρατού και της ΕΛ.ΑΣ., ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση περισυλλογής και απομάκρυνσης των συντριμμιών. Τμήματα του αεροσκάφους διασκορπίστηκαν σε μεγάλη ακτίνα, καταλήγοντας σε δασική έκταση και σε πάρκο φωτοβολταϊκών, ενώ η άτρακτος κόπηκε στα δύο. Από θραύσματα τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 40χρονοι αλλοδαποί εργαζόμενοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Η βάφτιση που δεν πρόλαβε ο 37χρονος

Βαρύ είναι το πένθος στις οικογένειες των δύο αξιωματικών. Ο Δημήτριος Πέτρου, ο οποίος καταγόταν από τα Τζουμέρκα, επρόκειτο το επόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, να βαφτίσει την πέντε μηνών κόρη του.

Πατέρας ανήλικου παιδιού ήταν και ο Ιωάννης Μπλέσιας. Με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.