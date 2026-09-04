Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο Άλσος Γαλατσίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν άμεσα την εξάπλωσή της.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 19:00 σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στην οδό Περσέως στο Ψυχικό Αττικής. Το μέτωπο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από τα πρώτα σπίτια της περιοχής, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμει και ο Δήμος Ψυχικού με υδροφόρες.

Η κινητοποίηση των αρχών είναι αυξημένη, καθώς η περιοχή βρισκόταν σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να περιορίσουν το μέτωπο πριν αυτό πλησιάσει περισσότερο στις κατοικίες.