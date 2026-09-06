Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην αυστραλιανή πολιτεία της Βικτόριας στην Αυστραλία για τον εντοπισμό του 48χρονου Πίτερ Ο’Ράιαν, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε βαριά με τσεκούρι τους γονείς και τον αδελφό του.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε κατοικία στην οδό Cowies, στην κοινότητα Τάιερς, περίπου 150 χιλιόμετρα ανατολικά της Μελβούρνης. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες της αστυνομίας, προηγήθηκε οικογενειακή αντιπαράθεση, κατά την οποία ο 48χρονος φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στον 47χρονο αδελφό του.

Όταν οι γονείς τους προσπάθησαν να παρέμβουν, φέρεται να τους χτύπησε επίσης με αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν τσεκούρι ή μικρός πέλεκυς. Οι Αρχές διευκρινίζουν ότι ο ακριβής τύπος του όπλου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Μετά την επίθεση ο ύποπτος εγκατέλειψε πεζός το σημείο, ενώ τα ίδια τα θύματα κατάφεραν να ειδοποιήσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Three people are fighting for life after a man allegedly attacked them with an axe inside a home in Victoria’s east before fleeing the scene.https://t.co/l7mlbWbI4E — News24 Australia (@News24Aust) September 5, 2026

Σε κρίσιμη κατάσταση πατέρας και γιος

Ο 76χρονος πατέρας και ο 47χρονος γιος του διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Μελβούρνης με απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα και εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η 74χρονη μητέρα, η οποία είχε αρχικά χαρακτηριστεί βαριά τραυματισμένη, βρίσκεται πλέον σε σταθερή κατάσταση.

Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη κατορθώσει να λάβουν ολοκληρωμένες καταθέσεις από τα θύματα, λόγω της κατάστασης της υγείας τους, και προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.

Ένταλμα σύλληψης και προειδοποίηση στους κατοίκους

Σε βάρος του Ο’Ράιαν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ελικόπτερο πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή Τάιερς και Μόργουελ. Ο καταζητούμενος δεν διαθέτει μόνιμη κατοικία και, σύμφωνα με την αστυνομία, συχνάζει σε εγκαταλελειμμένα κτίρια και βοηθητικούς χώρους.

Περιγράφεται ως άνδρας καυκάσιας καταγωγής, με μέτρια σωματική διάπλαση και σκούρα γκρίζα μαλλιά. Εθεάθη τελευταία φορώντας χαρακτηριστικό μαύρο μπουφάν με μουσταρδί τμήματα και κρατώντας μαύρο σακίδιο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να παραμένει οπλισμένος και καλούν τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν, αλλά να επικοινωνήσουν αμέσως με την αστυνομία.