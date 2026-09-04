Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην Ανάβυσσο Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ΙΧ αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή, ωστόσο μέχρι στιγμής κινείται προς αντίθετη κατεύθυνση από τα σπίτια, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 16:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 75 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Σαρωνικού.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), γεγονός που έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη του μετώπου μέσω drone, με χρήση θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.