Σε μία φορτισμένη συναισθηματικά εξομολόγηση προχώρησε η Κόρα Καρβούνη, το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή «Ένας κι Ένας» του ΕΡΤnews.

Μιλώντας στον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην τελευταία συνεργασία της με τον Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 20 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 66 ετών.

Αφορμή αποτέλεσε η «Σαπφώ», το τελευταίο ανέκδοτο θεατρικό έργο του συγγραφέα, που θα παρουσιαστεί από τις 30 Νοεμβρίου στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη. Πρόκειται για έναν μονόλογο εμπνευσμένο από τη ζωή και την ποιητική παρακαταθήκη της αρχαίας λυρικής ποιήτριας, με την Κόρα Καρβούνη στον ομώνυμο ρόλο.

Η τελευταία πρόβα που πρόλαβε να παρακολουθήσει

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο Αλέξης Σταμάτης συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία, παρά την περιπέτεια της υγείας του, και πρόλαβε να δει βιντεοσκοπημένο σχεδόν το μισό έργο λίγο πριν πεθάνει.

«Πηγαίναμε στο σπίτι του, δουλεύαμε το κείμενο μαζί και το μόνο που πρόλαβε ουσιαστικά να δει, του βιντεοσκοπήσαμε σχεδόν το μισό έργο, την πρόβα, και νομίζω μετά από λίγες μέρες ήταν που έφυγε. Νομίζω ανακουφίστηκε που το είδε. Είδε έστω λίγο υλικό», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, ο συγγραφέας επικοινώνησε μαζί της μετά την προβολή: «Μου έγραψε ένα μήνυμα. Με πήρε και τηλέφωνο, μιλήσαμε. Συγκινούμαι».

«Ήταν το πιο σκληρό»

Η Κόρα Καρβούνη περιέγραψε και τον επώδυνο τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε την απώλειά του, καθώς δημοσιογράφος επικοινώνησε μαζί της για να ζητήσει δήλωση, χωρίς η ίδια να γνωρίζει ακόμη τι είχε συμβεί. Παρά το αρχικό σοκ, αποφάσισε αργότερα να μιλήσει δημόσια, θεωρώντας ότι ο Αλέξης Σταμάτης θα ήθελε να γίνει γνωστή η ύπαρξη του τελευταίου έργου του.

Για την ίδια, η παράσταση αποτελεί πλέον κάτι πολύ περισσότερο από μια θεατρική πρεμιέρα: «Είναι αποχαιρετισμός και είναι όμως ταυτόχρονα κι ένα εγκώμιο στο έργο. Έχει ένα βάρος όταν έχει φύγει τόσο πρόσφατα ένας τόσο μεγάλος καλλιτέχνης, που είχε και τόσα πολλά να δώσει ακόμα».