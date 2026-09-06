Περισσότερα χρόνια στην αγορά εργασίας καλούνται να περάσουν πλέον οι Έλληνες, με τις μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό και στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των τελευταίων ετών να αφήνουν έντονο αποτύπωμα στην πραγματική διάρκεια του εργασιακού βίου.

Τα στοιχεία της Eurostat είναι χαρακτηριστικά: μέσα σε μόλις μία δεκαετία προστέθηκαν περισσότερα από τρία χρόνια στον αναμενόμενο εργασιακό βίο στην Ελλάδα.

Το 2025 ο σχετικός δείκτης έφθασε τα 35,3 χρόνια, από 34,8 χρόνια το 2024 και μόλις 32,1 χρόνια το 2014. Πρόκειται για αύξηση 3,2 ετών μέσα σε έντεκα χρόνια, η οποία είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μεταβολή που καταγράφεται κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και αυτό ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τη συνολική διάρκεια της επαγγελματικής ζωής.

Ο δείκτης της Eurostat δεν αποτυπώνει απλώς πόσα χρόνια βρίσκεται κάποιος σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Υπολογίζει τη συνολική αναμενόμενη διάρκεια συμμετοχής ενός ανθρώπου στην αγορά εργασίας, είτε απασχολείται είτε βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά συμμετοχής και το προσδόκιμο ζωής.

Κάπου εδώ εμφανίζεται μία από τις μεγάλες αντιφάσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Οι Έλληνες βρίσκονται σταθερά μεταξύ των Ευρωπαίων που περνούν τις περισσότερες ώρες στη δουλειά κάθε εβδομάδα, με τον μέσο χρόνο να φθάνει τις 39,6 ώρες. Όταν, όμως, η σύγκριση γίνεται σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο, η χώρα παραμένει πίσω.

Στην ΕΕ η αναμενόμενη διάρκεια εργασιακού βίου έφθασε το 2025 τα 37,5 χρόνια, από 37,2 χρόνια το 2024. Η Ελλάδα βρίσκεται συνεπώς 2,2 χρόνια χαμηλότερα.

Η απόσταση, πάντως, περιορίζεται. Την τελευταία δεκαετία ο εργασιακός βίος στην ΕΕ αυξήθηκε κατά περίπου 2,3 χρόνια, όταν στην Ελλάδα η αύξηση ξεπέρασε τα τρία χρόνια.

Σε ποιες χώρες δουλεύουν πάνω από 40 χρόνια

Οι διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών παραμένουν τεράστιες.

Στην κορυφή βρίσκεται η Ολλανδία, όπου ένας άνθρωπος αναμένεται να συμμετέχει στην αγορά εργασίας για 44 χρόνια. Ακολουθούν η Σουηδία με 43,4 χρόνια και η Δανία με 42,6.

Πάνω από το όριο των 40 ετών βρίσκονται επίσης η Εσθονία με 41,5 χρόνια, η Ιρλανδία με 40,7, η Γερμανία με 40,2 και η Φινλανδία με 40,1 χρόνια.

Στην άλλη πλευρά βρίσκονται η Ρουμανία, με μόλις 32,7 χρόνια εργασιακού βίου, η Ιταλία με 33 και η Βουλγαρία με 34,6 χρόνια.

Η Ελλάδα, με 35,3 χρόνια, παραμένει επομένως στο χαμηλότερο τμήμα της ευρωπαϊκής κατάταξης, παρά τη σημαντική αύξηση που έχει σημειωθεί.

Χάσμα σχεδόν επτά ετών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα όταν τα στοιχεία διαχωριστούν ανά φύλο.

Για έναν άνδρα στην Ελλάδα η αναμενόμενη διάρκεια του εργασιακού βίου φθάνει τα 38,5 χρόνια. Για μία γυναίκα, όμως, περιορίζεται στα 31,8 χρόνια.

Η διαφορά αγγίζει έτσι τα 6,7 χρόνια και κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τα μεγαλύτερα χάσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάλιστα, τα 31,8 χρόνια εργασιακού βίου των Ελληνίδων αποτελούν τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση στην ΕΕ, μετά την Ιταλία.

Το στοιχείο αποτυπώνει ένα βαθύτερο πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας, καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες τόσο στην είσοδο και παραμονή στην απασχόληση όσο και στη συνέχεια της επαγγελματικής τους πορείας.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μέση διάρκεια εργασιακού βίου των γυναικών είναι 35,4 χρόνια, δηλαδή 3,6 χρόνια μεγαλύτερη από την αντίστοιχη επίδοση στην Ελλάδα.

Μέχρι και 46 χρόνια δουλειάς για τους άνδρες

Για τους άνδρες ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φθάνει τα 39,5 χρόνια. Πρωταθλήτρια είναι και εδώ η Ολλανδία, όπου ο αναμενόμενος εργασιακός βίος αγγίζει τα 45,9 χρόνια.

Σουηδία και Δανία ακολουθούν με 44,5 χρόνια, ενώ στην Ιρλανδία ο δείκτης βρίσκεται στα 43,4 χρόνια. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφονται στη Βουλγαρία με 35,9 χρόνια, στη Ρουμανία με 36 και στην Κροατία με 36,3 χρόνια.

Στις γυναίκες, στην κορυφή βρίσκεται η Σουηδία με 42,3 χρόνια και ακολουθούν η Ολλανδία με 41,9 και η Εσθονία με 41,8 χρόνια.

Για την Ελλάδα, πάντως, το μήνυμα των αριθμών είναι διπλό. Ο εργασιακός βίος μεγαλώνει με ταχύτητα μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αντανακλώντας και τις βαθιές αλλαγές που έχουν επέλθει στο ασφαλιστικό και στην αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα, όμως, οι Έλληνες εξακολουθούν να δουλεύουν πολλές ώρες κάθε εβδομάδα, ενώ η συνολική διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής παραμένει χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Και κυρίως, το μεγάλο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών δείχνει ότι πίσω από τους μέσους όρους εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες.