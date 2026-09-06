Στο βορειοδυτικό Νέο Μεξικό, στην άγρια περιοχή Bisti/De-Na-Zin Wilderness, η γεωλογία έχει δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό σκηνικό από κυματιστούς λόφους, ψαμμίτη και παράξενους βραχώδεις σχηματισμούς.

Αν η Καππαδοκία είναι γνωστή για τις περίφημες «καμινάδες των νεράιδων» της, το Bisti/De-Na-Zin προσφέρει μια διαφορετική, αλλά εξίσου κινηματογραφική εκδοχή αυτού του γεωλογικού θαύματος. Η περιοχή, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή των Four Corners, αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες άγριες εκτάσεις των ΗΠΑ.

Το Bisti/De-Na-Zin Wilderness απλώνεται σε περίπου 17.570 εκτάρια και χαρακτηρίζεται από το BLM ως περιοχή με γεωλογικούς σχηματισμούς που περιέχουν απολιθώματα της Ύστερης Κρητιδικής περιόδου. Ανάμεσα στα φυσικά αξιοθέατα ξεχωρίζουν, επίσης, το απολιθωμένο ξύλο και οι εντυπωσιακές μορφές που έχουν δημιουργηθεί από τη διάβρωση.

Όπως αναφέρει το Travel + Leisure, δεν πρόκειται για έναν προορισμό όπου υπάρχει ένα αυστηρά χαραγμένο μονοπάτι για τους επισκέπτες. Η περιοχή διαθέτει δύο βασικά σημεία πρόσβασης, το Bisti και το De-Na-Zin Trailhead, ενώ η πεζοπορία γίνεται σε μεγάλο βαθμό σε μη σηματοδοτημένες διαδρομές. Αυτό είναι μέρος της γοητείας της: η εξερεύνηση θυμίζει περισσότερο αποστολή σε άγνωστο τοπίο παρά κλασική πεζοπορική εκδρομή.

Η καλύτερη εποχή για να την επισκεφθείτε είναι κυρίως η άνοιξη και το φθινόπωρο, όταν οι συνθήκες είναι πιο άνετες. Το BLM προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει πόσιμο νερό και η κάλυψη κινητής τηλεφωνίας είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη. Οι δρόμοι πρόσβασης είναι χωμάτινοι και μετά από βροχή ή χιόνι μπορεί να γίνουν δύσβατοι, γι’ αυτό χρειάζεται καλή προετοιμασία.

Η περιοχή είναι ανοιχτή όλο τον χρόνο και η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ επιτρέπεται το primitive camping. Τα μηχανοκίνητα οχήματα απαγορεύονται εντός της περιοχής, όπως και η χρήση ποδηλάτων και drones. Οι επισκέπτες καλούνται να προστατεύουν τα ευαίσθητα γεωλογικά και παλαιοντολογικά στοιχεία και να ακολουθούν τις αρχές.

Για όσους αναζητούν ένα ταξίδι πέρα από τα προφανή, το Bisti/De-Na-Zin είναι ακριβώς αυτό: μια απομονωμένη γωνιά του Νέου Μεξικού όπου η φύση δημιουργεί ένα σκηνικό τόσο παράξενο, ώστε η σύγκριση με την Καππαδοκία μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτη.