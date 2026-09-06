Κριτική στο κυβερνητικό πακέτο που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, άσκησε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Στην αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός περιέγραψε μία χώρα που όλα είναι τέλεια – προφανώς μόνο εκείνος την βλέπει έτσι», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ για να σημειώσει ότι «ο κόσμος, αντιθέτως, βλέπει καθημερινά την ακρίβεια να καταπίνει το εισόδημά του».

«Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι ενώ ως χώρα έχουμε αυξήσει το ΑΕΠ μας -λογικό μετά τα μνημόνια, όλες οι χώρες είχαν αύξηση- η αγοραστική μας δύναμη συνεχώς μειώνεται ή μένει στάσιμη στις τελευταίες θέσεις.

Την ίδια στιγμή έχουμε μία επιδρομή έμμεσης φορολογίας χωρίς προηγούμενο και μία πλήρη αδυναμία να ελεγχθεί η ακρίβεια», είπε. «Άρα, είτε ο κ. Μητσοτάκης ζει σε μία γυάλα, ως άλλος Λουδοβίκος και δεν έχει εικόνα της πραγματικότητας, είτε κυνικά επιχειρεί να παραπλανήσει τον λαό» σχολίασε.

Υποστήριξε ότι «η χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού ήταν μια ξεκάθαρη απόπειρα να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά χωρίς όραμα, χωρίς αξιοπιστία και με ημίμετρα». Ειδικότερα, είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης «ξέρει ότι ο κόσμος θέλει μια ριζική αλλαγή πορείας γιατί είδε πάρα πολλά δισ. να πέφτουν στην ελληνική οικονομία και να μην αφήνουν αναπτυξιακό αποτύπωμα» και «αυτή η συνθήκη δεν μπορεί εσαεί να γίνεται ανεκτή».

«Άρα», συνέχισε, «αυτή τη ριζική αλλαγή, την οποία το ΠΑΣΟΚ επαγγέλλεται, προσπαθεί να ανακόψει μέσα από μία καθησυχαστική παροχολογία που επέλεξε χθες και προσπαθεί τα ποσά που παίρνει από φοροεπιδρομές, να τα μεταφράζει σε δήθεν κυβερνητική γενναιοδωρία».

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «δεν είπε λέξη στην ομιλία του για το κρίσιμο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους». «Σαν να μη βλέπει ότι αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος σε απόλυτο αριθμό στη χώρα. Αν δούμε τα νούμερα σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ, αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος αυτήν τη στιγμή και στους servicers έχει μειωθεί ελάχιστα», ανέφερε.

«Ξαφνικά βρήκαν 100 ευρώ για τον καθένα»

Σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν και αφορούν στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «ο 13ος μισθός είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τα 500 ευρώ που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης. Ομοίως και το γεγονός ότι 100 ευρώ παραπάνω δεν είναι 13η σύνταξη. Όπως και το να υλοποιηθεί το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙΙ” -δηλαδή χαμηλότοκα δάνεια- δεν είναι κοινωνική κατοικία, δηλαδή ένα μακροπρόθεσμο και ουσιαστικό μέτρο».

Σχολίασε ότι τον Ιούλιο που ο Νίκος Ανδρουλάκης έλεγε ότι πρέπει να πάμε σταδιακά σε 13η σύνταξη, «η κυβέρνηση έλεγε ότι θα έπεφτε η χώρα στα βράχια αν δίνονταν 420 εκατ. ευρώ την πρώτη χρονιά στους συνταξιούχους και 840 εκατ. την τρίτη χρονιά. Ενώ ήδη δίνονταν 540 εκατ.». «Ξαφνικά βρήκαν 100 ευρώ για τον καθένα και άρα περίπου 200 εκατ.» τόνισε.

Αναφορικά με τον μόνιμο μηχανισμό ετήσιας αναπροσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε φέρει πριν από επτά μήνες σχετική τροπολογία και η ΝΔ την είχε καταψηφίσει.

Ο κ. Τσουκαλάς εξέφρασε την άποψη ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα κοινωνικών αναγκών» και ότι επιχειρεί «προεκλογικά να γεμίζει την εικόνα, να “κλέψει” λίγο από εδώ και να παραπλανήσει λίγο από εκεί». Υποστήριξε ότι «ο κόσμος όμως ξέρει πια ότι ο πρωθυπουργός αυτός είχε χρόνο για να αλλάξει τη ζωή των πολιτών και το μόνο που κατάφερε είναι οι Έλληνες να βλέπουν την κερδοφορία των ολιγοπωλίων να απογειώνεται και εκείνοι να ζουν το ίδιο ή χειρότερα – με εξαίρεση ένα μικρό μέρος του πληθυσμού που ζει καλύτερα».