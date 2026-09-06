Στη βεβαίωση διοικητικής παράβασης σε υπήκοο Τουρκίας προχώρησε η Πυροσβεστική στη Χίο, καθώς εντοπίστηκε να πετά αναμμένο τσιγάρο από το παράθυρο αυτοκινήτου, ενώ κινούνταν σε δασική περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 22:30, στο πλαίσιο των καθημερινών και εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται για την πρόληψη και την αποτροπή πυρκαγιών. Η συγκεκριμένη ενέργεια κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς η απόρριψη αναμμένου τσιγάρου σε δασική έκταση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τη δημόσια ασφάλεια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η παράβαση καταγράφηκε σε ημέρα κατά την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Χίου βρισκόταν στην Κατηγορία Κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ σε βάρος του παραβάτη επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, βάσει των ισχυουσών Πυροσβεστικών Διατάξεων και της σχετικής νομοθεσίας.

Με αφορμή το περιστατικό, η Υπηρεσία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες, τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της Χίου, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να εφαρμόζουν με αυστηρότητα όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή πυρκαγιών.

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες θα συνεχιστούν χωρίς χαλάρωση, με στόχο την προστασία της Χίου και τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.