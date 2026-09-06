play
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ
Η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην 90ή ΔΕΘ

Εξειδικεύονται τα μέτρα που ανακοινώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου

LIVE UPDATE

Η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην 90ή ΔΕΘ

Συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ. Είχε προηγηθεί το βράδυ του Σαββάτου 5/9 η ομιλία του, στη διάρκεια της οποίας προχώρησε σε μία σειρά από σημαντικές ανακοινώσεις.

Η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην 90ή ΔΕΘ

Νέα ενημέρωση