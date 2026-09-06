Εξειδικεύονται τα μέτρα που ανακοινώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου
LIVE UPDATE
Η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην 90ή ΔΕΘ
Συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ. Είχε προηγηθεί το βράδυ του Σαββάτου 5/9 η ομιλία του, στη διάρκεια της οποίας προχώρησε σε μία σειρά από σημαντικές ανακοινώσεις.
Νέα ενημέρωση
Εκλογικά διλήμματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αίτημα για αυτοδυναμία
Από τη «Συμφωνία Αλήθειας» στο άλμα για την 4η δεκαετία μέσα από την «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας»
Ο χάρτης των κερδισμένων του πακέτου της ΔΕΘ – Ποιοι θα ωφεληθούν περισσότερο
Τι αλλάζει για επαγγελματίες, συνταξιούχους, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, αγρότες, οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρήσεις