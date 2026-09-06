Οι αρχές της Ινδονησίας ανέστειλαν σήμερα τη λειτουργία έξι αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων το διεθνές αεροδρόμιο της Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων από την πρωτεύοσα, ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών.

Εκτός από το αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα της Τζακάρτα και άλλα τρία που βρίσκονται επίσης στην πρωτεύουσα, τα διεθνή αεροδρόμια της Μπαντούνγκ και της Ραντίν, που βρίσκεται κοντά στην Μπαντάρ Καμπούνγκ στη Σουμάτρα, έχουν κλείσει, δήλωσε ο Ντούντι Πουρβαγκάντι σε συνέντευξη Τύπου.

In Indonesia, the Anak Krakatau volcano has been erupting intensely for the second day, with heavy ashfall reported within a 70-kilometer radius of the volcano. pic.twitter.com/vsfDwAgSew — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) September 5, 2026

Λίγο μετά, το διεθνές αεροδρόμιο της Τζακάρτα ανακοίνωσε ότι παρατείνει την αναστολή πτήσεων έως τις 17:30 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδας), ενώ περισσότερες από 200 πτήσεις και 20.000 επιβάτες έχουν ήδη επηρεαστεί.

Δοκιμές έδειξαν «τη διασπορά ηφαιστειακής τέφρας στη ζώνη του διεθνούς αεροδρομίου Σουκάρνο-Χάτα της Τζακάρτα» με αποτέλεσμα «το κλείσιμο του αεροδρομίου», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί το υπουργείο Μεταφορών.

Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα, που σημαίνει στην ινδονησιακή γλώσσα «Παιδί του Κρακατόα», εισήλθε σε φάση έντονης δραστηριότητας χθες Σάββατο με την έκλυση λάβας και τον ήχο εκρήξεων να φθάνει σε απόσταση έως και 700 χιλιομέτρων, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ηφαιστειολογική υπηρεσία, διευκρινίζοντας πως δύο νέες εκρήξεις καταγράφηκαν σήμερα.