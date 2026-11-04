Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθεί ο γιος του 67χρονου που δολοφονήθηκε στις Σέρρες μετά τη σύλληψή του χθες, Τρίτη 3/11 το βράδυ.

Σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews πριν από λίγες ημέρες είχε δηλώσει ότι δεν σκότωσε τον πατέρα του και ότι θα κυνηγήσει όσους γράφουν δημοσιεύματα που τον ενοχοποιούν.

Η σύλληψη του γιου του 67χρονου πραγματοποιήθηκε στις 9 το βράδυ χθες, σε κατοικία όπου ο 36χρονος διέμενε, διαφορετική από εκείνη του πατέρα του. Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στα κρατητήρια. Το ένταλμα εκδόθηκε μετά τη σύνταξη δικογραφίας που εστάλη στον εισαγγελέα και τον ανακριτή.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ο 67χρονος ζούσε σε ισόγεια κατοικία πολυκατοικίας στις Σέρρες. Το Σάββατο 1 Αυγούστου ο γιος του, που έμενε αλλού αλλά τον επισκεπτόταν συχνά, τον βρήκε νεκρό. Το σπίτι ήταν ανάστατο και αρχικά ακούστηκε ότι ο θάνατος οφειλόταν σε παθολογικά αίτια. Ύστερα από πολλές ημέρες, το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από εγκληματική ενέργεια. Ο ιατροδικαστής κατέγραψε πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα από αμβλύ όργανο, πιθανότατα σφυρί.

Οι αστυνομικοί έβαλαν από την πρώτη ημέρα τον γιο στο κάδρο της έρευνας

Οι γείτονες όπως είπαν άκουγαν καβγάδες μεταξύ πατέρα και γιου.

Ο ίδιος επίσης παραδέχτηκε στο ΕΡΤnews ότι υπήρχαν προστριβές, ενώ ο πατέρας του τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία.

Στις αρχικές του καταθέσεις και δηλώσεις υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε κάνει ανάληψη λίγες ημέρες νωρίτερα και ότι νεοεγκατεστημένοι γείτονες μπήκαν στο σπίτι, τον λήστεψαν και τον σκότωσαν.

Καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση φέρεται να ήταν οι αντικρουόμενες δηλώσεις και καταθέσεις του, τόσο στην αστυνομία όσο και στα μέσα ενημέρωσης, για το πώς μπήκε και πώς βρήκε τον πατέρα του.

Οι αστυνομικοί, όπως αναφέρεται, τον βρήκαν με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιέγραφε ο ίδιος. Οι Αρχές συνέλεξαν επίσης βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες που βρίσκονται πίσω από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών. Όπως μεταδόθηκε, οι κάμερες δείχνουν μόνο τον ίδιο να μπαίνει στο σπίτι. Γείτονες λένε ότι τον είχαν δει νωρίτερα να μπαίνει, ενώ ο ίδιος είχε πει ότι την Πέμπτη, δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός ο πατέρας, είχε πάει στο σπίτι γύρω στις 2 τη νύχτα.