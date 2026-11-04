Νέα, σημαντικά στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγική συντριβή του Learjet 60 στη Φλόριντα, που στοίχισε τη ζωή και στους εννέα επιβαίνοντες, ανάμεσά τους δύο μικρά παιδιά και μια 20χρονη συγκυβερνήτη. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς ερευνητές, τμήματα της ουράς του αεροσκάφους είχαν αποκολληθεί πριν αυτό προσκρούσει στο έδαφος, γεγονός που δημιουργεί νέα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε ο έλεγχός του.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), Τόμας Τσάπμαν, το αριστερό πηδάλιο ύψους του αεροσκάφους, ένα κρίσιμο εξάρτημα της ουράς που συμβάλλει στον έλεγχο της ανόδου και της καθόδου του, εντοπίστηκε σπασμένο σε τρία κομμάτια, όπως αναφέρει η New York Post.

‘Important pieces’ of doomed Learjet separated before crash that killed 9: officials https://t.co/bzNa5FSXOR https://t.co/wwA35GlRSp — New York Post (@nypost) November 3, 2026

Τα τμήματα βρέθηκαν σε απόσταση περίπου 2 έως 6 χιλιομέτρων από το σημείο της συντριβής, στοιχείο που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποδεικνύει ότι η αποκόλληση σημειώθηκε όσο το αεροσκάφος βρισκόταν ακόμη στον αέρα. «Αυτό μας δείχνει ότι τουλάχιστον ορισμένα εξαρτήματα, σημαντικά τμήματα του αεροσκάφους, αποκολλήθηκαν πριν από την πρόσκρουση», δήλωσε ο Τόμας Τσάπμαν. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι παραμένει άγνωστο εάν η αποκόλληση συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου ή εάν προκλήθηκε από τις τεράστιες δυνάμεις που ασκήθηκαν στο αεροσκάφος κατά την ανεξέλεγκτη κάθοδό του. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τα αίτια της απώλειας ελέγχου. Θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση», υπογράμμισε.

Η τρομακτική πτώση και τα τελευταία δευτερόλεπτα των πιλότων

Το μοιραίο Learjet εκτελούσε πτήση από το Όστιν του Τέξας προς τις Μπαχάμες, όταν άρχισε να χάνει ύψος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, που έφτανε περίπου τα 32.000 πόδια το λεπτό. Λίγο αργότερα, συνετρίβη κοντά σε συγκρότημα τροχόσπιτων στο Παλμ Σπρινγκς της Φλόριντα και τυλίχθηκε στις φλόγες, χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο επιβίωσης στους εννέα επιβαίνοντες.

🚨 HOLY CRAP! Dashcam video from just FEET AWAY shows the moment a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida These folks are SUPER lucky to be alive. Just INSANE. https://t.co/99yQRaETXQ — Nick Sortor (@nicksortor) November 1, 2026

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο 44χρονος επιχειρηματίας τεχνολογίας Άνταμ Ρόμπινσον, η σύζυγός του Έλεν Σαρπ και τα δύο μικρά παιδιά τους, η τετράχρονη Έμα και ο δίχρονος Τσάρλι. Μαζί τους ταξίδευαν δύο φίλες της οικογένειας και η νταντά των παιδιών.

Τη ζωή τους έχασαν επίσης ο 55χρονος κυβερνήτης Τζεφ Γκρέγκορι και η 20χρονη συγκυβερνήτης Νατάλια Φιλγκέιρας, η οποία είχε αποκτήσει άδεια πιλότου ενώ φοιτούσε ακόμη στο λύκειο.

Ιδιαίτερη συγκίνηση έχουν προκαλέσει οι τελευταίες ραδιοεπικοινωνίες από το πιλοτήριο, στις οποίες η νεαρή συγκυβερνήτης ακούγεται να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια, ενώ ο κυβερνήτης φέρεται να απαγγέλλει προσευχή, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή.

Οι ερευνητές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή και τις έντονες καταιγίδες που επικρατούσαν στην περιοχή την ώρα του δυστυχήματος, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες παραμένουν βασικό αντικείμενο της έρευνας. Παράλληλα, αναζητούν στοιχεία για τη συντήρηση του αεροσκάφους, το ιστορικό των χειριστών και τις ενέργειες του πληρώματος πριν από την πτώση.

Η ανάκτηση κρίσιμων στοιχείων από τον βαθύ κρατήρα που δημιουργήθηκε κατά την πρόσκρουση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους ειδικούς.

Ο Τόμας Τσάπμαν αναγνώρισε ότι η διαδικασία θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, εξέφρασε ωστόσο την πεποίθησή του ότι οι ερευνητές θα καταφέρουν να εντοπίσουν τα απαραίτητα στοιχεία για να ανασυνθέσουν τα τελευταία λεπτά της πτήσης και να εξακριβώσουν τι οδήγησε στην πολύνεκρη τραγωδία.