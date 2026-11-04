Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται 22χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, στα Χανιά.

Η κατάστασή του παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

To τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου, όταν το όχημα του 22χρονου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Ο νεαρός, ελληνικής καταγωγής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η μεταφορά του, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο ΠΑΓΝΗ.

Για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από τις Αρχές.