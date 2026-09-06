Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ M. Rutte, την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας C. Vautrin, τον υπουργό Άμυνας της Πορτογαλίας N. Melo και τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Palma, τονίζοντας ότι «εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειες του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού (Ι) Δημήτριου Πέτρου, που έχασαν τη ζωή τους κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week».

Σε επικοινωνία που είχαμε εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις 🇬🇷 Ένοπλες Δυνάμεις & τις οικογένειες του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού (Ι) Δημήτριου Πέτρου, που έχασαν τη ζωή τους κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, ο Γ. Γ. του ΝΑΤΟ @SecGenNATO… — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 6, 2026



