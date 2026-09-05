Η κατάψυξη ωαρίων είναι ένα ζήτημα για το οποίο όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να μιλούν ανοιχτά τα τελευταία χρόνια, εξηγώντας τους προσωπικούς λόγους που τις οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Ανάμεσά τους βρίσκονται και αρκετές γνωστές Ελληνίδες, οι οποίες έχουν μοιραστεί δημόσια τη δική τους εμπειρία.

Άλλες επέλεξαν να προχωρήσουν στη διαδικασία επειδή δεν ήθελαν να πιεστούν χρονικά ως προς τη μητρότητα, άλλες για λόγους υγείας και άλλες επειδή ήθελαν να αισθάνονται ότι διατηρούν περισσότερες επιλογές για το μέλλον. Η Μαρία Αναστασοπούλου, η Ελεονώρα Μελέτη, η Κατερίνα Καινούργιου, η Μάγδα Τσέγκου και η Παναγιώτα Βλαντή είναι μερικές μόνο από τις πολλές γνωστές γυναίκες που έχουν επιλέξει να μιλήσουν ανοιχτά για την κατάψυξη ωαρίων, θέλοντας μέσα από τη δική τους εμπειρία να ενημερώσουν, να ενθαρρύνουν και να βοηθήσουν άλλες γυναίκες που σκέφτονται να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία.

Μαρία Αναστασοπούλου: «Ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία»

Η Μαρία Αναστασοπούλου έχει μιλήσει στην εκπομπή «Happy Day» για την απόφασή της να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων, εξηγώντας ότι επέλεξε να δημοσιοποιήσει αυτή την προσωπική εμπειρία με την ελπίδα να βοηθήσει άλλες γυναίκες. Όπως έχει αναφέρει, μετά την αποκάλυψή της δέχτηκε πολλά μηνύματα από γυναίκες που σκέφτονταν να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία, αλλά μέχρι τότε δεν είχαν αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες.

Για την ίδια, το γεγονός ότι ίσως κατάφερε να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο ή να φωτίσει περισσότερο το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Μάλιστα, παραδέχτηκε πρόσφατα σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK! ότι θα ήθελε και η ίδια, πριν πάρει την απόφασή της, να είχε ακούσει κάποια γυναίκα να μιλά τόσο ανοιχτά για την εμπειρία της.

«Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εγώ δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία. Απλά ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία. Είναι πολύ προσωπική εμπειρία. Βλέπεις αλλαγές στο σώμα σου, πρέπει να τις διαχειριστείς, είναι πράγματα που δεν έχεις ξανανιώσει. Είναι ένα ιδιαίτερο δεκαπενθήμερο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συναισθηματικά, όπως έχει πει, δεν ένιωσε φόβο ούτε αντιμετώπισε έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις. Παρ’ όλα αυτά, η όλη εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη, καθώς πριν ξεκινήσει δεν μπορούσε να γνωρίζει ακριβώς τι θα ακολουθούσε. Μετά την ολοκλήρωσή της, ωστόσο, ένιωσε ότι είχε κάνει τη σωστή επιλογή.

Η αφορμή για να πάρει την τελική απόφαση ήρθε κατά τη διάρκεια ενός ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου. Ο γιατρός της τη ρώτησε χαρακτηριστικά: «Γιατί δεν το έχουμε κάνει ήδη;». Η ίδια είχε ήδη σκεφτεί την κατάψυξη ωαρίων, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει μέχρι τότε σε κάποια συγκεκριμένη ενέργεια. Όπως έχει περιγράψει, εκείνη τη στιγμή αποφάσισε πως ήταν «τώρα ή ποτέ».

Η Μαρία Αναστασοπούλου έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν ένιωθε κάποια πίεση να αποκτήσει παιδί άμεσα. Αντίθετα, αντιμετώπισε την κατάψυξη ωαρίων ως ένα σημαντικό εργαλείο που της προσφέρει η σύγχρονη επιστήμη, ώστε να έχει περισσότερες επιλογές στο μέλλον. «Χρησιμοποίησα αυτό το εργαλείο και ησύχασα», είπε, τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα φέρει η ζωή στη συνέχεια.

Ελεονώρα Μελέτη: «Έκανα ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου»

Η Ελεονώρα Μελέτη ήταν από τις πρώτες γνωστές Ελληνίδες που μίλησαν δημόσια για την κατάψυξη ωαρίων, σε μια εποχή που το συγκεκριμένο θέμα εξακολουθούσε να αντιμετωπίζεται με αμηχανία και αρκετές προκαταλήψεις.

Η παρουσιάστρια προχώρησε σε κρυοσυντήρηση ωαρίων το 2017, έχοντας τότε συμπληρώσει τα 38 της χρόνια. Έξι χρόνια αργότερα, το 2023, επέλεξε να θυμηθεί εκείνη την ημέρα μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη διαδικασία και εξηγώντας τι σήμαινε για εκείνη αυτή η απόφαση.

Όπως είχε γράψει, θεωρούσε την κατάψυξη ωαρίων ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που είχε κάνει για τον εαυτό της. «Πάγωσα τον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι είχε υποσχεθεί στον εαυτό της πως, όταν θα έφτανε σε εκείνη την ηλικία, θα προχωρούσε στη διαδικασία.

Η Ελεονώρα Μελέτη είχε αναφερθεί και στο κλίμα που επικρατούσε γύρω από την κρυοσυντήρηση εκείνη την περίοδο. Όπως περιέγραψε, το 2017 δεν ήταν ακόμη εύκολο για μια γυναίκα να μοιραστεί ανοιχτά μια τέτοια απόφαση, καθώς συχνά ερχόταν αντιμέτωπη με σχόλια για την ηλικία της, την προσωπική της ζωή ή την επιλογή της να δώσει προτεραιότητα στην καριέρα της.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θυμάται να αισθάνεται ανακούφιση, ικανοποίηση, χαρά και ξεγνοιασιά. Μάλιστα, είχε δημοσιεύσει και μια δεύτερη φωτογραφία, την οποία χαρακτήρισε χαριτολογώντας «αναμνηστική» από τα ωάριά της. Η ίδια έχει εξηγήσει ότι μέχρι τότε δεν είχε χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τα κατεψυγμένα ωάριά της, όμως το γεγονός ότι υπήρχαν διαθέσιμα για το μέλλον της έδινε ένα αίσθημα ασφάλειας και ελευθερίας επιλογών. «Έχω χρόνο όμως να τα χρειαστώ όποτε θέλω, κι αυτά θα είναι εκεί να περιμένουν», είχε γράψει.

Για την Ελεονώρα Μελέτη, η κρυοσυντήρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που έχει προσφέρει η επιστήμη στις γυναίκες, ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο μπορεί να επιλέξουν να καθυστερήσουν τη μητρότητα. Όπως είχε τονίσει, αφορά γυναίκες που δεν είναι ακόμη έτοιμες, που δεν έχουν βρει σύντροφο, που δίνουν προτεραιότητα στην καριέρα τους, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή που απλώς δεν έχουν ακόμη τις συνθήκες που επιθυμούν για να αποκτήσουν παιδί.

Παναγιώτα Βλαντή: «Οι νέες κοπέλες δεν πρέπει να έχουν άγχος»

Η Παναγιώτα Βλαντή αποκάλυψε το 2023 ότι είχε προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων, μιλώντας στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» για προσωπικές επιλογές, τη μητρότητα και το πώς αντιλαμβάνεται την πίεση που συχνά δέχονται οι γυναίκες όσο περνούν τα χρόνια.

Η γνωστή ηθοποιός θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στις νεότερες γυναίκες, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα πρέπει να αισθάνονται πως υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο πρέπει να αποκτήσουν παιδί. Όπως τόνισε, κάθε γυναίκα θα πρέπει να κάνει αυτό το βήμα όταν η ίδια αισθανθεί πραγματικά έτοιμη. «Οι νέες κοπέλες δεν πρέπει να έχουν άγχος, να κάνουν το παιδί τους όποτε εκείνες νιώσουν έτοιμες. Γίνεται και η κατάψυξη ωαρίων. Έχω κάνει κι εγώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε το 2024 στην εκπομπή «Happy Day»: «Μας πιάνει ένας πανικός τις γυναίκες ότι πρέπει στην τάδε ηλικία να παντρευτούμε, να κάνουμε παιδί. Αυτό που λέω στις νεότερες κοπέλες είναι “μην εγκλωβίζεστε σε δυσάρεστες σχέσεις γιατί πρέπει να κάνετε ένα παιδί”. Απελευθερώθηκα όταν έκανα κατάψυξη ωαρίων. Είναι αυτό που λες παγώνεις τον χρόνο. Είναι πολύ δίκαιο για εμάς τις γυναίκες. Είναι άσχημο να σε βάζουν σε μία γωνία και να σου λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια γιατί μεγάλωσε. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να γίνουν γονείς. Επιτέλους να σταματήσουν οι ερωτήσεις “γιατί δεν κάνεις παιδιά”. Αυτή ήταν η ένσταση μου πάντα στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Το έβρισκα πάρα πολύ σκληρό, σε άντρα δεν κάνουν την ερώτηση. Και οι συγγενείς μας κάνουν τις ίδιες ερωτήσεις και είναι σκληρό. Με είχε πονέσει πάρα πολύ».

Μάγδα Τσέγκου: «Δεν είναι μόδα, είναι επιλογή»

Η Μάγδα Τσέγκου είχε αποφασίσει από αρκετά νεαρή ηλικία να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων, θέλοντας να διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της μητρότητας για το μέλλον. Η δημοσιογράφος έχει αποκαλύψει ότι έκανε τη διαδικασία στα 32 της χρόνια, έπειτα και από συζήτηση με τον γυναικολόγο της.

Όπως είχε εξηγήσει στην εκπομπή «Μαμά-δες», παρατηρούσε ότι όλο και περισσότερα ζευγάρια επέλεγαν να αποκτήσουν παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία και άρχισε να σκέφτεται τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό και για τη δική της ζωή. Η συμβουλή του γιατρού της ήταν καθοριστική και έτσι αποφάσισε να καταψύξει τα ωάριά της, ώστε να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια για τα επόμενα χρόνια.

Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μετάνιωσε για την επιλογή της. Αντίθετα, έχοντας περάσει πλέον τα 40, είχε δηλώσει ότι η ύπαρξη των κατεψυγμένων ωαρίων τής δημιουργούσε ένα αίσθημα σιγουριάς, καθώς δεν μπορούσε να γνωρίζει πότε θα συναντούσε τον άνθρωπο με τον οποίο θα ήθελε να δημιουργήσει οικογένεια. «Δεν έχω μετανιώσει καθόλου», είχε τονίσει.

Για τη Μάγδα Τσέγκου, πάντως, η κρυοσυντήρηση δεν είναι κάτι που μια γυναίκα πρέπει να αντιμετωπίζει επιπόλαια ή επειδή έχει γίνει περισσότερο δημοφιλές τα τελευταία χρόνια. «Δεν είναι μόδα, είναι επιλογή», είχε αναφέρει, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια απόφαση που μπορεί να προσφέρει σε μια γυναίκα περισσότερες δυνατότητες για το μέλλον.

Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να νιώθει ότι την κατατρέχει ο χρόνος»

Η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε κατάψυξη ωαρίων το 2022, λίγο πριν κλείσει τα 37 της χρόνια. Τότε είχε μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της μέσω Instagram, εξηγώντας ότι ήθελε να περιορίσει το άγχος που της προκαλούσε το βιολογικό της ρολόι και να διατηρήσει τη δυνατότητα να γίνει μητέρα στο μέλλον.

Η παρουσιάστρια είχε παραδεχτεί ότι το πιο δύσκολο κομμάτι για εκείνη ήταν το ψυχολογικό, καθώς, όπως έγραψε, «δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να νιώθει ότι την κατατρέχει ο χρόνος». Παράλληλα, είχε τονίσει ότι κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να αποφασίζει αν και πότε θέλει να γίνει μητέρα, χαρακτηρίζοντας την κατάψυξη ωαρίων «το μεγαλύτερο δώρο» που έκανε στον εαυτό της.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 3 Απριλίου 2026, η Κατερίνα Καινούργιου έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της, Ξένια, καρπό της σχέσης της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.