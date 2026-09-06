Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε το Σάββατο 5/9 η γενική γραμματέας Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), Βασιλική Παντελοπούλου, η οποία μίλησε στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαρρή.

Αρχικά η γενική γραμματέας του ΕΣΠΑ μίλησε για το στεγαστικό ζήτημα, τη νέα δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας», καθώς και τον στόχο του προγράμματος.

«Το στεγαστικό ζήτημα αποτελεί πλέον ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε την προσιτή και βιώσιμη στέγαση σε στρατηγικές προτεραιότητες της ενδιάμεσης αναθεώρησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Η χώρα μας αξιοποίησε, θεωρώ, με τον καλύτερο τρόπο την ευκαιρία της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Η ελληνική κυβέρνηση, υπό την καθοδήγηση και του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση, διαπραγματεύτηκε μια πιλοτική για την Ευρώπη και πρωτοποριακή δράση, όπως αυτή της “Ανακαίνισης Κατοικίας”, με την οποία για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΣΠΑ, χρηματοδοτεί εργασίες ανακαίνισης και μάλιστα σε ιδιωτικές κατοικίες».

«Η δράση αυτή αφορά σε παλαιές κατοικίες, κλειστές και ανοιχτές. Οι κλειστές κατοικίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιδιοκατοίκηση ή για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ οι ανοιχτές κατοικίες που θα ανακαινιστούν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ιδιοκατοίκηση, εφόσον ήταν ήδη κύρια κατοικία σε αυτόν που κάνει την αίτηση. Έχουν ξεκινήσει οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Έχουν ξεπεράσει τις 90.000 και αυτό δείχνει και την πραγματική κοινωνική ανάγκη που υπήρχε και στην οποία θεωρούμε ότι ανταποκρίθηκε αυτή η δράση. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η αύξηση του στεγαστικού αποθέματος της χώρας με κατοικίες οι οποίες είναι ποιοτικές, δεν είναι κοστοβόρες, γιατί το κόστος μιας κατοικίας δεν είναι μόνο το ενοίκιο. Όταν μία παλαιά κατοικία δεν είναι ενεργειακά αναβαθμισμένη ή δεν είναι ανακαινισμένη, είναι αρκετά ακριβή για να ζει κάποιος μέσα σε αυτή, καθώς και κλειστές κατοικίες να ανακαινιστούν και να μπουν στην αγορά. Άρα, στόχος είναι η αύξηση του στεγαστικού αποθέματος της χώρας με καλύτερες, ποιοτικές κατοικίες για τους πολίτες».

Στη συνέχεια, αναφορικά με τα έργα και τις δράσεις που μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά στην καθημερινότητα των πολιτών, η γενική γραμματέας του ΕΣΠΑ, ανέφερε: «Μία ενέργεια, μία δράση που βοηθά αρκετά τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας, είναι ένα μέρος της δράσης της “Ανακαίνισης Κατοικίας”, σύμφωνα με το οποίο δημοτικά και περιφερειακά κτίρια, δηλαδή κτίρια που ανήκουν στους δήμους ή τις περιφέρειες ορεινών και νησιωτικών περιοχών, ανακαινίζονται, με τον προϋπολογισμό του μισού δισ. ευρώ, αυτός είναι ο προϋπολογισμός για την “Ανακαίνιση Κατοικίας”, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Μπορούν, λοιπόν, να ανακαινιστούν προκειμένου να στεγάσουν με μακροχρόνια μίσθωση δημοσίους υπαλλήλους κρίσιμων ειδικοτήτων, όπως γιατρούς, εκπαιδευτικούς, δασκάλους, πυροσβέστες, που όλοι γνωρίζουμε ότι αυτές οι κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές είναι δύσκολο να στελεχωθούν».

«Κάποιες άλλες πολύ σημαντικές δράσεις, οι οποίες είναι στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο για τη νησιωτικότητα και για την ορεινότητα είναι φυσικά η γνωστή δράση “Greco Islands”. Πρόκειται για 39 μικρά νησιά, τα οποία θα πάρουν το σήμα “Greco Islands”, πραγματοποιώντας δράσεις σε αρκετούς τομείς. Είναι ένα πιλοτικό επίσης πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζεται, μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία στη χώρα μας. Έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή η υλοποίησή του πάει πάρα πολύ καλά, 24 νησιά έχουν ήδη καταθέσει τα τοπικά σχέδια δράσης. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα τοπικά σχέδια δράσης, θα έχουν ήδη κατατεθεί, ενώ έχουμε και τέσσερα νησιά, τα οποία έχουν καταθέσει το σχέδιο δράσης, έχει αξιολογηθεί από τη ΜΟΔ και έχουν ήδη κάνει αίτηση για να γίνουν υποψήφια νησιά «Greco Islands». Άρα, θεωρούμε ότι αυτή είναι μία σημαντική επίσης δράση».

«Έχουμε το ΕΑΠ, τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, το ΕΑΠ Αγίου Όρους με έναν προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων για ορεινές περιοχές. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ. Και φυσικά τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, μία καινοτόμα πρωτοβουλία με προϋπολογισμό πάνω από 400 εκατ. ευρώ για ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις είναι δράσεις οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους ίδιους τους δήμους και από τις ίδιες τις περιφέρειες. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί γνωρίζουν τις ανάγκες καλύτερα, αξιοποιούν τα χρήματα κατά τον καλύτερο τρόπο και θεωρώ ότι, επειδή έχουν δράσει σε όλους τους τομείς, πραγματικά αφήνουν ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες», εξήγησε η ίδια.

Για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που αφορά την περίοδο μετά το 2028 και τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες με έμφαση στις διεκδικήσεις της Ελλάδας, η Βασιλική Παντελοπούλου, σημείωσε: «Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας κατανοεί τις μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις και, φυσικά, την ανάγκη της Ευρώπης να ανταποκριθεί σε αυτές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και να γίνει βιώσιμη και αυτόνομη. Αυτή τη στιγμή, οι εξελίξεις στις Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις είναι πολύ κρίσιμες. Πλησιάζουμε κοντά στο τέλος του κλεισίματος του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Υπάρχει συζήτηση ότι, κατά πάσα πιθανότητα, το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034 θα κλείσει κατά την ελληνική Προεδρία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Η Ελλάδα διεκδικεί αρκετά σημαντικά πράγματα, όπως για παράδειγμα τη γεωγραφική κατανομή των πόρων του Competitiveness Fund, που είναι 400 δισ. ευρώ, δηλαδή τη γεωγραφική κατανομή πόρων κεντρικής διαχείρισης, προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Περιφέρειες οι οποίες δεν είναι ανεπτυγμένες, να είναι με διαφορετικά κριτήρια και αυτές ανταγωνιστικές και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις που βγαίνουν από τις Βρυξέλλες».

Τέλος, όπως υπογράμμισε: «Άλλα σημαντικά ζητήματα είναι το Ν+1, το οποίο έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλουμε να γίνει Ν+2. Η γενική γραμματεία ΕΣΠΑ είναι παρούσα. Έχει τη θεσμική αρμοδιότητα να συντονίζει όλη αυτή την προσπάθεια για τις διαπραγματεύσεις για τα επόμενα National Plans, τα εθνικά σχέδια, όπως τα ονομάζουμε. Και να πούμε, φυσικά, αυτό που είναι γνωστό, ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος αλλάζει μοντέλο υλοποίησης. Φεύγουμε πλέον από το μοντέλο των πραγματοποιηθεισών δαπανών και πάμε σε ένα νέο μοντέλο επίτευξης οροσήμων και στόχων, προκειμένου να γίνονται οι πληρωμές στη χώρα. Θεωρώ ότι η χώρα μας θα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτό το νέο μοντέλο υλοποίησης. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και την προετοιμασία για το National Plan, για το εθνικό σχέδιο. Έχουμε αναθέσει στον ΟΟΣΑ πολύ σημαντικές μελέτες για την περιφερειακή ανάπτυξη, για τη γαλάζια οικονομία και θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι και θα ανταποκριθούμε στις νέες αυτές προκλήσεις».