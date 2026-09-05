Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Χειμάρρας, στην Αλβανία, με τις φλόγες να έχουν πλησιάσει κατοικημένες ζώνες.

Agjencia për Media dhe Informim sapo ka dhënë alarmin

THIRRJE URGJENTE PËR EVAKUIM

për Himarën.

Urgjente është situata edhe në fshatrat e Fierit, Levan, me disa shtëpi të djegura… @ediramaal o plehr, po të akuzojnë ty për mos reagim në kohë. pic.twitter.com/d4ve5N0g0G — zë 🇦🇱 (@ilirisht) September 4, 2026

Μπροστά στον κίνδυνο επέκτασης του μετώπου, ο δήμαρχος Χειμάρρας, Βαγγέλης Τάβος, κάλεσε όσους βρίσκονται σε περιοχές που κινδυνεύουν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Φλέγεται η Χιμάρα, αβοήθητοι οι κάτοικοι στο έλεος της φωτιάς pic.twitter.com/eJ0fvpiv9c — Himara.gr (@HimaraGr) September 4, 2026

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και κάτοικοι της περιοχής.

🚨🇦🇱 BREAKING: A massive wildfire erupts in the southern Albanian town of Himarë, with flames advancing toward residential areas amid strong winds. Authorities urge people in at-risk areas to evacuate immediately #Albania #Wildfires pic.twitter.com/1RM3wP61x8 — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) September 4, 2026

Μέχρι στιγμής, πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον μία κατοικία έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Το έργο των δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς.