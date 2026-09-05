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Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Χειμάρρας, στην Αλβανία, με τις φλόγες να έχουν πλησιάσει κατοικημένες ζώνες.

Μπροστά στον κίνδυνο επέκτασης του μετώπου, ο δήμαρχος Χειμάρρας, Βαγγέλης Τάβος, κάλεσε όσους βρίσκονται σε περιοχές που κινδυνεύουν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και κάτοικοι της περιοχής.

Μέχρι στιγμής, πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον μία κατοικία έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Το έργο των δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς.