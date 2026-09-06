

Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε το Σάββατο 5/9 ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, ο οποίος μίλησε με τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

«Η Θεσσαλία είναι μια ιδιαίτερη περιοχή από την εξής άποψη: από το 2020 και μετά έχει πληγεί κατ’ επανάληψιν από τις θεομηνίες, από την κλιματική αλλαγή. Είχαμε το 2020 τον Ιανό, όπου υπήρξε μεγάλη καταστροφή και στις καλλιέργειες αλλά και στις ακίνητες περιουσίες των κατοίκων του νομού Λαρίσης, Φάρσαλα. Στη συνέχεια είχαμε το 2023, που ακολούθησε ο σεισμός στον Τύρναβο, στο Δαμάσι, με μεγάλες ζημιές για τους κατοίκους της περιοχής και της Λάρισας και, βεβαίως, είχαμε και το φαινόμενο Daniel, μια πρωτοφανή θεομηνία, η οποία έκανε τεράστιες καταστροφές σε όλη τη Θεσσαλία, με επίκεντρο βεβαίως τη Λάρισα. Το κράτος βεβαίως συνέδραμε. Καταρχήν να σας πω ότι δεν υπήρχε υπηρεσία, η οποία ασχολούνταν με την κρατική αρωγή, με τις καταστροφές. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν. Τώρα πλέον έχουμε υπουργείο Καταστροφών και Κλιματικής Αλλαγής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπάρχουν μεγάλες ζημιές. Έχουν γίνει πολλά από την πλευρά του κράτους, μένουν όμως να γίνουν πολλά περισσότερα, ώστε να σταθεί όρθια η αγροτική κυρίως οικονομία της Θεσσαλίας αλλά και της Λάρισας», ανέφερε αρχικά ο Χρήστος Κέλλας.

«Ιδιαίτερα η Θεσσαλία και ο νομός Λαρίσης, ένας ιδιαίτερα αγροτικός νομός, πέραν των ζημιών που έχει υποστεί από την κλιματική κρίση, είχαμε και τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με τη ΓΔΕΛΕΠ και, όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια βίαιη αλλαγή και μάλιστα εν κινήσει, αφενός μεν αποτέλεσε άθλο το γεγονός ότι πληρώθηκαν οι αγρότες, αφετέρου υπάρχουν ακόμα οι “παιδικές ασθένειες”, οι οποίες πρέπει να θεραπευτούν και θα θεραπευτούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Προς το παρόν, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα με το ΟΣΔΕ, με το My Agro, ώστε να μπορέσουν οι αγρότες μας να κάνουν τις δηλώσεις και να πληρωθούν και στη συνέχεια, βεβαίως, η Θεσσαλία, όπως σας είπα, αποτελεί ιδιαίτερο μοντέλο και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βάση για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, που αποτελεί και μέρος της οικονομίας της χώρας μας».

«Όπως σας είπα, υπάρχουν οι “παιδικές ασθένειες”, γι’ αυτό και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δηλώσεις στο My Agro. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μία υπεύθυνη δήλωση που ζητείται στη δήλωση στο My Agro κατά τη δήλωση του ΟΣΔΕ, στην οποία όμως θα το ξαναδεί η ΓΔΕΛΕΠ, η ΑΑΔΕ. Είχα και προσωπική συνομιλία επ’ αυτού με τον αρμόδιο διοικητή, τον κύριο Πιτσιλή, ο οποίος πραγματικά αναγνώρισε ότι είναι καθ’ υπερβολήν γραμμένο, ίσως χρειαστεί να υπάρξει μία διόρθωση», εξήγησε ο ίδιος.

Τέλος, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε: «Το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει στήριξη στον αγροτικό κόσμο και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα δεδομένο. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει πέντε χρόνια τη χώρα, έχει δώσει δείγματα γραφής. Για τον αγροτικό τομέα ήταν καταστροφική η διακυβέρνησή του και θα σας πω δύο-τρία παραδείγματα χαρακτηριστικά: για την αύξηση των φορολογικών συντελεστών, για το γεγονός ότι αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες κατέστησαν μέρος της φορολογίας, έφταναν φόρος και ασφαλιστικές εισφορές στο 80% και βεβαίως είναι αυτός ο οποίος κατήργησε για το αγροτικό πετρέλαιο. Επομένως, ο κύριος Τσίπρας δεν δικαιούται να ομιλεί για στήριξη στον αγροτικό κόσμο, είναι όλα αυτά λαϊκίστικα και καθ’ υπερβολήν. Εξάλλου, όπως λέμε και στη Λάρισα, “τον λύκο βλέπεις, τον ντορό γυρεύεις;”. Τον ζήσαμε, τον ξέρουμε. Όταν λες στον Έλληνα αγρότη για Τσίπρα, λέει “α, παπα”».