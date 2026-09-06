Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε το Σάββατο 5/9 ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, ο οποίος μίλησε στον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

Σε ερώτηση για την υλοποίηση των μεγάλων έργων στην πόλη και τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, με αιχμή το χρηματοδοτικό κόστος και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση, ο Στράτος Σιμόπουλος απάντησε: «Καταρχήν, αν δεν είχαμε το 2015-2019 την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το μετρό δεν θα τέλειωνε ποτέ λόγω του σταθμού Βενιζέλου, γιατί εγκλωβίστηκαν σε μία θεωρία ότι μπορεί να γίνει ο σταθμός και να μείνουν τα αρχαία εκεί. Δεν μπορεί, λοιπόν, να μιλάει η αντιπολίτευση, η οποία 2015-2019 κυβέρνησε, για κάτι τέτοιο. Επίσης, τότε δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία, πάλι δόθηκαν επιπλέον χρήματα στους εργολάβους. Είναι, λοιπόν, όντως ένα έργο πολύπαθο, το οποίο έρχεται πάνω από 10 χρόνια και για το οποίο, επειδή οι μελέτες ήταν ανώριμες όταν προκηρύχθηκε, ναι, δόθηκαν αρκετά χρήματα παραπάνω. Ένα επιχείρημα, όμως, είναι ότι, αν δεν είχε προκηρυχθεί το έργο έστω με ανώριμες μελέτες τότε, επειδή μετά ήρθε η δεκαετής κρίση των μνημονίων, δεν θα είχαμε μετρό σήμερα».

Για την εξέλιξη της ανάπλασης της ΔΕΘ και τον ρόλο που θα διαδραματίσει στην τοπική κοινωνία, σημείωσε: «Η άποψη, η οποία επελέγη ήταν η καλύτερη, ήταν μία σύνθεση απόψεων. Δεν έγινε ένα πολύ μεγάλο έργο στο κέντρο της πόλης με αρκετό μπετό. Έγινε ένα έργο το οποίο είναι καθαρά εκθεσιακό και, βέβαια, μία ανάπλαση η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο πάρκο. Θεωρώ ότι, επειδή είναι ένα έργο, είναι μία έκθεση, η οποία είναι στο κέντρο της πόλης με πολύ πράσινο και όχι όπως είναι οι εκθέσεις που έχουμε ζήσει συνήθως, που είναι μακριά από το κέντρο και είναι κάποια περίπτερα χωρίς στιλ, κάποιες άμορφες κατασκευές, θα παίξει ρόλο θετικό για την πόλη. Βέβαια, όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν».

Στη συνέχεια, ο Στράτος Σιμόπουλος, σχολίασε το αν η Θεσσαλονίκη μπορεί να εδραιωθεί ως το κεντρικό τεχνολογικό και καινοτόμο hub των Βαλκανίων: «Θα μπορούσε, αλλά πολλοί από εμάς μιλάνε πολιτικά σαν να έχει γίνει. Είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο και πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα και ως κυβέρνηση και πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα και ως τοπικοί φορείς. Με το να λέμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι hub των Βαλκανίων, κάνουμε λάθος. Θεωρώ, παραδείγματος χάρη, ότι η προσπάθεια την οποία ξεκίνησε το πανεπιστήμιο να κάνει το Technological Forum, ναι, συνδυαζόμενο και με την ανάπλαση της ΔΕΘ, μπορεί με κέντρο αυτό να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Το Thess INTEC φαίνεται να ξεμπλοκάρει, αλλά είναι μπλοκαρισμένο εδώ και μια πενταετία. Έχουμε κάνει κάποιες παρεμβάσεις ώστε να μπορεί η έρευνα να συνδεθεί με την τεχνολογία. Δεν έχει συνδεθεί πολύ, ακόμα θέλει δρόμο. Δηλαδή, τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει ακόμη θέλουν δρόμο για να τα δούμε να υλοποιούνται. Άρα, λοιπόν, ναι μπορούμε, έχουν γίνει κάποια βήματα, αργά όμως. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη».

Τέλος, μιλώντας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης, είπε: «Έχουμε θέμα με την αγορά. Δεν λέω όχι. Μάλιστα, ένα θέμα το οποίο υπάρχει είναι η Εγνατία από την οποία περνάει το μετρό, όπου έχει πολλά μαγαζιά κλειστά. Άρα, λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, τώρα που οι συναλλαγές είναι ηλεκτρονικές και το χάσμα που υπήρχε στον ΦΠΑ έχει μειωθεί».