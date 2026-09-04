Νέα αναζωπύρωση της φωτιάς στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, προκαλώντας εκ νέου συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία.

Το νέο μέτωπο εκδηλώθηκε στην πλαγιά απέναντι από τη Μονή Στομίου, στο σημείο όπου η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας είχε παρουσιάσει σημαντική βελτίωση ύστερα από τρεις ημέρες συνεχών επιχειρήσεων και εκτεταμένων ρίψεων νερού από τα εναέρια μέσα.

Παρά το γεγονός ότι η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμεναν στην περιοχή, καθώς υπήρχαν αρκετές ενεργές εστίες σε πευκόφυτα σημεία, με τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων να παραμένει αυξημένος.

Οι ισχυροί άνεμοι έδωσαν νέα διάσταση στη φωτιά

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, οι άνεμοι που ενισχύθηκαν στην περιοχή προκάλεσαν νέα αναζωπύρωση, με αποτέλεσμα η φωτιά να πάρει ξανά διαστάσεις.

Το μέτωπο κινείται σε ιδιαίτερα απόκρημνη και δύσβατη πλαγιά, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων και αυξάνει την ανάγκη για επιχειρήσεις από αέρος.

Για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης έχουν κινητοποιηθεί εκ νέου εναέρια μέσα, με ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στην περιοχή παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία των δασοκομάντος, οι οποίοι επιχειρούν στα ενεργά σημεία προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Σε επιφυλακή για τη Μονή Στομίου

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς έχει θέσει εκ νέου σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές, καθώς το μέτωπο βρίσκεται απέναντι από τη Μονή Στομίου, ένα από τα σημαντικά σημεία της περιοχής.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για το μονοπάτι που οδηγεί στη Μονή, με πιθανό νέο κλείσιμό του εφόσον κριθεί ότι οι συνθήκες δεν είναι ασφαλείς για επισκέπτες και πεζοπόρους.

Η κατάσταση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, καθώς οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες λόγω των ανέμων, της μορφολογίας του εδάφους και των ενεργών εστιών που εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή.