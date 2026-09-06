Η Μάντσεστερ Σίτι με σκόρερ τον Έρλινγκ Χάαλαντ επικράτησε με 1-0 της Κόβεντρι, κάνοντας το απόλυτο σε τρία ματς στο ξεκίνημα της Premier League.

Με αυτό το γκολ ο 26χρονος Νορβηγός επιθετικός έφτασε τα 300 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα σε μόλις 368 αναμετρήσεις.

Ο Χάαλαντ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι έχει 165 τέρματα σε 202 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στην Premier League έχει πετύχει 115 τέρματα σε 135 παιχνίδια.

Παράλληλα μετράει 86 γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, 29 με την Σάλτσμπουργκ και 20 με τη Μόλντε. Με την Εθνική Νορβηγίας σε 55 παιχνίδια, έχει σκοράρει 62 φορές.