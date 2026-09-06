Με το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει συνεχίζεται σήμερα η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Στα υπόλοιπα σημερινά ματς, ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα, η Κηφισιά θα παίξει στο Ηράκλειο κόντρα στον ΟΦΗ και ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

19:00 NOVASPORTS 2

Την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα θέλουν να κάνουν σήμερα Ατρόμητος και Καλαμάτα. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, μετρά δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες και θέλει να σπάσει το ρόδι στην έδρα της. Στα ευχάριστα για τον τεχνικό της ομάδας του Περιστερίου οι επιστροφές των Μουντές, Τσιγγάρα και Τσούμπερ, ενώ είναι διαθέσιμος και ο Σερζίνιο. Από την άλλη και η Καλαμάτα μετράει δύο ήττες και θα παραταχθεί στο γήπεδο του Περιστερίου για το θετικό αποτέλεσμα. Διαθέσιμοι είναι οι Γκέλιος, Στρούγγης και Κατάλντι.

ΟΦΗ-ΚΗΦΙΣΙΑ

19:30 COSMOTE SPORT 8

Μετά την ήττα από τον Άρη, ο ΟΦΗ θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα σήμερα απέναντι στην Κηφισιά στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στην διάθεσή του, τους τραυματίες Ισέκα, Μαρινάκη και Σιέλη, οι οποίοι συνεχίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα. Από την άλλη, η Κηφισιά ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα και θέλει να φύγει από το Ηράκλειο με το θετικό αποτέλεσμα. Απόντες είναι οι Βαν Άιμα, Γιον ντε Λουίς και ο Έμπο.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

20:00 NOVASPORTS PRIME

Δυνατή μάχη αναμένεται να γίνει στην Λιβαδειά μεταξύ του Λεβαδειακού και του Παναιτωλικού. Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει αντίθετα το φετινό πρωτάθλημα, με τους γηπεδούχους να είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό, ενώ από την άλλη οι Αγρινιώτες έχουν κάνει έχουν κάνει το δύο στα δύο και έχουν έξι βαθμούς. Ο τεχνικός του Λεβαδειακού θα έχει στη διάθεσή του τον Φίλωνα, ενώ εκτός είναι ο Συμελίδης. Ο Γιάννης Αναστασίου από την πλευρά του δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Ματέο Μεχία.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ

21:30 ΣΚΑΪ

Πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο ΟΑΚΑ μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» έχουν δώσει μέχρι στιγμής μόλις ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα, καθώς η αναμέτρηση της πρεμιέρας με την Κηφισιά αναβλήθηκε. Στο μοναδικό τους ματς επικράτησαν με 2-0 του Λεβαδειακού εκτός έδρας. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και θέλει να φύγει με το «διπλό» από το ΟΑΚΑ.