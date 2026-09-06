Πάνω από 10 ημέρες μετά την καταστροφή που προκάλεσε ένας τεράστιος όγκος πάγου, βράχων και λάσπης σε κοιλάδα των Ιμαλαΐων στο Νεπάλ, οι διασώστες συνεχίζουν να εντοπίζουν επιζώντες.

Στις 5 Σεπτεμβρίου, η 64χρονη Τσαντίκα Σρέστα εντοπίστηκε ζωντανή στον τέταρτο όροφο του σπιτιού της, το οποίο είχε καλυφθεί εν μέρει από τα υλικά της καταστροφής, στην περιοχή Νουβακότ. Τον εντοπισμό της πραγματοποίησαν μέλη της Ένοπλης Αστυνομικής Δύναμης του Νεπάλ, σύμφωνα με το Reuters.

Η 64χρονη μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο του Κατμαντού, προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα, όπως μετέδωσε το Reuters.