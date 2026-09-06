Μια ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις της φαίνεται πως έχει πλέον το Παρίσι για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς η πρόσφατη επίσκεψή της στη γαλλική πρωτεύουσα δεν έμοιαζε με καμία από τις προηγούμενες. Αυτή τη φορά, η παρουσιάστρια ταξίδεψε μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, πραγματοποιώντας την πρώτη τους οικογενειακή απόδραση στο εξωτερικό.

Τις τελευταίες ημέρες, η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στην «Πόλη του Φωτός» και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητά της μέσα από αναρτήσεις στα social media. Στο επίκεντρο των δημοσιεύσεών της βρίσκεται η οικογένειά της και ιδιαίτερα η κόρη της, με την οποία πραγματοποιεί το πρώτο της ταξίδι εκτός Ελλάδας.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η οικογένεια φωτογραφήθηκε έχοντας ως φόντο τον Πύργο του Άιφελ, ενώ σε άλλη φωτογραφία η παρουσιάστρια κρατά στην αγκαλιά της το παιδί της.

Μέσα από τη μακροσκελή λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε πως, παρότι έχει επισκεφθεί αρκετές φορές το Παρίσι, η συγκεκριμένη εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη για εκείνη, καθώς αυτή τη φορά είχε στο πλευρό της την οικογένειά της.

«Έχω περπατήσει πολλές φορές στους δρόμους του Παρισιού. Έχω δει τα φώτα του, έχω χαθεί στις γειτονιές του, έχω κρατήσει πολλές όμορφες αναμνήσεις από αυτή την πόλη. Αλλά αυτή τη φορά, ήταν αλλιώς. Αυτή τη φορά δεν ήρθα απλώς στο Παρίσι. Ήρθαμε μαζί. Η οικογένειά μου. Οι τρεις μας. Το πρώτο μας ταξίδι με την κόρη μας. Το πρώτο ταξίδι αυτής της καινούριας ζωής που χτίζουμε μαζί. Και ξαφνικά, μέρη που είχα δει τόσες φορές έμοιαζαν διαφορετικά. Γιατί τώρα τα κοιτούσα κρατώντας το μικρό της χεράκι. Γιατί δίπλα μου ήταν ο άνθρωπός μου και μαζί μας το μικρό μας θαύμα. Γιατί αυτή τη φορά δεν δημιουργούσα απλώς αναμνήσεις από ένα ταξίδι δημιουργούσαμε τις πρώτες αναμνήσεις της δικής μας οικογένειας».

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στο γεγονός πως η κόρη της είναι ακόμη πολύ μικρή ώστε να συγκρατήσει στη μνήμη της τις συγκεκριμένες στιγμές, σημειώνοντας πως η ίδια θα τις κρατήσει για πάντα. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά:

«Μπορεί εκείνη να είναι πολύ μικρή για να θυμάται αυτές τις μέρες. Εγώ όμως θα τις θυμάμαι για πάντα. Και κάπου ανάμεσα στους δρόμους του Παρισιού συνειδητοποίησα πως τα πιο όμορφα ταξίδια δεν είναι πάντα εκείνα που σε πηγαίνουν σε μέρη που δεν έχεις ξαναδεί. Είναι εκείνα που σε κάνουν να βλέπεις με καινούργια μάτια μέρη που νόμιζες ότι ήδη γνώριζες. Το Παρίσι το ήξερα. Αλλά το Παρίσι μαζί σας, το γνώρισα για πρώτη φορά. Σας στέλνω την αγάπη μου, τα λέμε σύντομα».