Την αποθέωση γνωρίζει ο Κωνσταντής Τζολάκης στην Αγγλία για τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί με την φανέλα της Χαλ.
Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και απέναντι στην Άστον Βίλα (0-0) κράτησε ανέπαφη την εστία του συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις.
Ο Τζολάκης συμπλήρωσε τρεις συμμετοχές στην Premier League, μετρώντας ισάριθμα clean sheets (3/3) και 9 αποκρούσεις και αναδείχθηκε για ακόμα μία φορά Man of the Match.
Παράλληλα συμπεριλήφθηκε στους υποψηφίους για το βραβείο του Καλύτερου Παίκτη του Αυγούστου.
Η παρουσία του Έλληνα γκολκίπερ έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τον χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές της σεζόν.
🇬🇷✍️ 𝐊𝐎𝐍𝐒𝐓𝐀𝐍𝐓𝐈𝐍𝐎𝐒 𝐓𝐙𝐎𝐋𝐀𝐊𝐈𝐒 (𝟐𝟑) HAS BEEN ONE OF THE PREMIER LEAGUE’S BEST SIGNINGS THIS SEASON — IF NOT THE BEST. 👏 pic.twitter.com/pEZpOqNYoU— Rising Stars XI (@RisingStarXI) September 5, 2026