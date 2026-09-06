Την αποθέωση γνωρίζει ο Κωνσταντής Τζολάκης στην Αγγλία για τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί με την φανέλα της Χαλ.

Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και απέναντι στην Άστον Βίλα (0-0) κράτησε ανέπαφη την εστία του συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Ο Τζολάκης συμπλήρωσε τρεις συμμετοχές στην Premier League, μετρώντας ισάριθμα clean sheets (3/3) και 9 αποκρούσεις και αναδείχθηκε για ακόμα μία φορά Man of the Match.

Παράλληλα συμπεριλήφθηκε στους υποψηφίους για το βραβείο του Καλύτερου Παίκτη του Αυγούστου.

Η παρουσία του Έλληνα γκολκίπερ έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τον χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές της σεζόν.