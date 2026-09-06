Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υποβλήθηκε σήμερα το πρωί με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην κνήμη στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο.

Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά από το γιατρό της ομάδας κ. Χρήστο Θέο και την ομάδα του στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών και η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Πλέον, από σήμερα ξεκινά η περίοδος αποκατάστασης, με στόχο τη σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνοδό του στην αγωνιστική δραστηριότητα.

Ευχές από την Εθνική Μαρόκου

Στο άκουσμα της είδησης, του τραυματισμού του Ελ Κααμπί, η Εθνική ομάδα του Μαρόκου, με ανάρτησή της στα social media, εξέφρασε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση.

«Να γίνεις γρήγορα καλά, Αγιούμπ Ελ Καάμπι! Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», ήταν το σχετικό μήνυμα.