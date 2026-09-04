Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και επτά πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια για τον έλεγχο του μετώπου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.