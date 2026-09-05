Η υψηλή χοληστερόλη δεν προκαλεί εμφανή συμπτώματα, αλλά οι αυξημένες τιμές της αυξάνουν και τον κίνδυνο εμφράγματος. Για αυτό είναι σημαντικό να ελέγχετε τα επίπεδά της και να ζητάτε αξιολόγηση από γιατρό. Εάν οι τιμές είναι πολύ υψηλές ή διαπιστωθεί κάποιο ανησυχητικό στοιχείο, μπορεί να συστήσει ένα φάρμακο που μειώνει τη χοληστερόλη, όπως οι στατίνες.

Ωστόσο, αυτές δεν είναι απαραίτητες για όλους. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να μειωθεί φυσικά η «κακή» χοληστερόλη (LDL), όπως η άσκηση, η διακοπή του καπνίσματος κ.α. Όμως η διατροφή θεωρείται το ισχυρότερο «όπλο» για τη φυσική μείωσή της. Όπως επισημαίνουν καρδιολόγοι στο Science Focus του BBC ορισμένες τροφές μπορούν πραγματικά να κάνουν πολύ μεγαλύτερη διαφορά από όση φαντάζεστε.

Οι τροφές που πρέπει να προσθέσετε στη διατροφή σας

Μία από τις καλύτερες φυσικές επιλογές για τη μείωση της χοληστερόλης είναι η βρώμη. Η ευεργετική δράση της οφείλεται στις διαλυτές φυτικές ίνες που περιέχει.

Οι διαλυτές φυτικές ίνες υπάρχουν επίσης στα προϊόντα ολικής άλεσης, στις φακές, στα φασόλια, στα λαχανικά, στα φρούτα, στους ξηρούς καρπούς και στους σπόρους. Μπορούν να δεσμεύσουν μέρος της διατροφικής χοληστερόλης στο λεπτό έντερο, εμποδίζοντάς τη να περάσει στην κυκλοφορία του αίματος.

Ιδιαίτερα αποτελεσματικές θεωρούνται επίσης οι φυτικές στερόλες και στανόλες. Πρόκειται για ενώσεις φυτικής προέλευσης που μπορούν να βρεθούν σε εμπλουτισμένα γιαούρτια και προϊόντα επάλειψης, καθώς και σε συμπληρώματα.

Όταν καταναλώνουμε τροφές που περιέχουν χοληστερόλη, ειδικοί υποδοχείς στο έντερο την αναγνωρίζουν ώστε να απορροφηθεί και να περάσει στο αίμα. Οι στερόλες και οι στανόλες μπορούν να «ξεγελάσουν» αυτούς τους υποδοχείς και να απορροφηθούν στη θέση της χοληστερόλης. Ως αποτέλεσμα, μεγαλύτερη ποσότητα χοληστερόλης αποβάλλεται από τον οργανισμό και μικρότερη καταλήγει στην κυκλοφορία του αίματος.

Σύμφωνα με καρδιολόγους στο BBC, οι φυτικές στερόλες και στανόλες αποτελούν πιθανότατα τον αποτελεσματικότερο μη φαρμακευτικό τρόπο μείωσης της χοληστερόλης, καθώς μπορούν συνήθως να την περιορίσουν περίπου κατά 10%.

Τι πρέπει να περιορίσετε

Οι καρδιολόγοι ξεκαθαρίζουν ότι η χοληστερόλη που περιέχεται στις τροφές δεν ταυτίζεται με τη χοληστερόλη που κυκλοφορεί στο αίμα. Η παλαιότερη αντίληψη ότι όλες οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη, όπως για παράδειγμα ο κρόκος του αυγού, αυξάνουν αυτομάτως και τη χοληστερόλη του αίματος δεν θεωρείται σωστή.

Στην πραγματικότητα, περίπου το 80% της χοληστερόλης που κυκλοφορεί στο σώμα παράγεται από το ήπαρ και δεν απορροφάται απευθείας από τις τροφές.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η διατροφή δεν επηρεάζει έμμεσα την LDL. Ορισμένα τρόφιμα μπορούν, για παράδειγμα, να παρεμποδίσουν την ικανότητα του ήπατος να ρυθμίζει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. Κατά κάποιον τρόπο, δρουν όπως τα φάρμακα, μεταβάλλοντας τον τρόπο λειτουργίας του ήπατος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα κορεσμένα λιπαρά, τα οποία βρίσκονται στα λιπαρά και επεξεργασμένα κρέατα, στο βούτυρο, στο τυρί, στα αρτοσκευάσματα, στα τηγανητά και στο λάδι καρύδας. Η αυξημένη κατανάλωσή τους συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα LDL στο αίμα.

Όταν κάποιος καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αρτοσκευασμάτων με πολλά κορεσμένα λιπαρά, τα λιπαρά αυτά απορροφώνται και παρεμποδίζουν την ικανότητα του ήπατος να απομακρύνει την LDL. Έτσι, τα επίπεδά της αρχίζουν να συσσωρεύονται. Η ζάχαρη μπορεί επίσης να επηρεάσει τη χοληστερόλη, ενθαρρύνοντας το ήπαρ να παράγει περισσότερη «κακή» (LDL) και λιγότερη «καλή» (HDL).

Η ισορροπία είναι σημαντικότερη από τις ακραίες απαγορεύσεις

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι πρέπει να αποκλείσετε για πάντα τη ζάχαρη και τα αρτοσκευάσματα ή να τρώτε αποκλειστικά βρώμη σε κάθε γεύμα. Η υπερβολική στροφή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μπορεί να έχει αρνητικές και απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία.

Καρδιολόγοι στο BBC συνιστούν ένα μεικτό διατροφικό πρότυπο, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει υπερβολικές ποσότητες υδατανθράκων ή κορεσμένων λιπαρών και θα περιορίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, μαζί με τα κορεσμένα λιπαρά και τη ζάχαρη, έχουν συνδεθεί με φλεγμονώδεις βλάβες στις αρτηρίες. Μπορούν επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικών παθήσεων, όπως ο διαβήτης τύπου 2, ο οποίος με τη σειρά του κάνει πιθανότερη την καρδιοπάθεια.

Η απάντηση, λοιπόν, βρίσκεται σε μια υγιεινή, ολοκληρωμένη και ισορροπημένη διατροφή.