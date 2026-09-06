«Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ενισχύθηκε ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η χώρα μας «επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία, όμως έχει μια μεγάλη διαφορά με τη γειτονική χώρα και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα που η ίδια η Τουρκία θέτει και αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική Πολιτεία».

Για το θέμα των χωρικών υδάτων, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε πως η «Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία».