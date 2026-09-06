Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στους «16» του US Open και θέλει να γράψει ιστορία και να προκριθεί στα προημιτελικά.

Εμπόδιο για τον Έλληνα τενίστα στους «16» είναι ο Μπεν Σέλτον, Νο9 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται αρκετά αμφίρροπη.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Arthur Ashe και είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει ξημερώματα Δευτέρας, μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας, καθώς είναι τρίτο στη σειρά. Παράλληλα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Eurosport 1.