Τον Ερυθρό Αστέρα αντιμετωπίζει απόψε (20:30) ο Ολυμπιακός στον τελικό του τουρνουά IBT Crete. Η αναμέτρηση θα είναι μια καλή ευκαιρία για τις ομάδες στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους να δείξουν κάποια στοιχεία ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ολυμπιακός έφτασε στον τελικό μετά την επικράτησή του επί της Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας επικρατώντας της Αρμάνι.

Στο αποψινό ματς ο Γιώργος Μαρτζώκας αναμένεται να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τον Ζαν Μοντέρο, ενώ δεν αποκλείεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής και οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζένκοφ.

Νωρίτερα, στις 18:30 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και στην Αρμάνι.