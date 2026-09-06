Σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον περιορισμό της μεγάλης αναζωπύρωσης που έχει σημειωθεί στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας, όπου η φωτιά καίει σε πυκνή δασική έκταση με ιδιαίτερα δύσκολη πρόσβαση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε μια ιδιαίτερα απαιτητική κατάσταση στο μέτωπο, καθώς τόσο το ανάγλυφο όσο και η γεωμορφολογία της περιοχής δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 150 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 6 ομάδες δασοκομάντος. Στο έδαφος βρίσκονται επίσης 48 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 12 εναέρια μέσα, συγκεκριμένα 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Το πύρινο μέτωπο έχει αναπτυχθεί σε δασική περιοχή όπου κυριαρχεί η πυκνή βλάστηση πεύκου. Ωστόσο, αυτό που καθιστά ακόμη δυσκολότερη την αντιμετώπισή του είναι το έντονο ανάγλυφο, με τις πολυάριθμες χαράδρες και τα διάσελα που χαρακτηρίζουν την περιοχή.

Όπως εξήγησε ο κ. Αρτοποιός, η μορφολογία του εδάφους περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα προσέγγισης των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων στα σημεία όπου εκδηλώνεται η φωτιά, δυσκολεύοντας έτσι την αποτελεσματική επέμβασή τους.

Την ίδια στιγμή, προβληματισμό προκαλεί και ο πυκνός καπνός που βγαίνει από τις χαράδρες και, λόγω των συνθηκών που επικρατούν, μεταφέρεται με μεγάλη ένταση στην ευρύτερη περιοχή.

Εξαιτίας της κατάστασης, οι κάτοικοι της περιοχής της Κόνιτσας έλαβαν μήνυμα από το 112, μέσω του οποίου καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας #Ιωαννίνων



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών… — 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026

«Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, επισημαίνοντας εκ νέου τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούν το ανάγλυφο και η τοπογραφία του σημείου όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά.

Η κατάσταση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπεται να επικρατήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας διατηρούν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων και ως εκ τούτου την επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων σε υψηλό επίπεδο.