Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνθρωπος μέσα σε αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες στον Νέο Κουβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Σαρωνικού, έχοντας κινητοποιήσει υδροφόρες