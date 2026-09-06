Στην καρδιά της Τοσκάνης, εκεί ανάμεσα στους καταπράσινους λόφους, η Σιένα στέκει σαν ένα ζωντανό μεσαιωνικό παραμύθι φτιαγμένο από κεραμιδί πηλό και πέτρα. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αυτή η ατμοσφαιρική ιταλική πόλη μοιάζει να έχει σταματήσει τον χρόνο, προσφέροντας μια αυθεντική εναλλακτική στη γειτονική Φλωρεντία.

Σύμφωνα με τον θρύλο, η πόλη ιδρύθηκε από τον Σένιο (Senius), τον γιο του Ρέμου (αδελφού του Ρωμύλου, ιδρυτή της Ρώμης), από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Το μεγαλύτερο μέρος της διατηρεί ακέραιο τον μεσαιωνικό του χαρακτήρα με γοτθικά κτίρια, πελώριες ξύλινες πόρτες και ιστορικά μνημεία, πολλά από τα οποία φιλοξενούν έργα σπουδαίων καλλιτεχνών της Αναγέννησης. Γύρω από την εμβληματική κεντρική πλατεία δεσπόζουν τα παλάτια Palazzo Pubblico και Torre del Mangia, καθώς και η «Πηγή της Χαράς» (Fonte Gaia), ένα μαρμάρινο σιντριβάνι που χρονολογείται από το 1419 και είναι διακοσμημένο με ανάγλυφα που αναπαριστούν την Παναγία.

Η Σιένα φιλοξενεί επίσης την πιο διάσημη ίσως ιπποδρομία στον κόσμο, το Palio di Siena, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου και στις 16 Αυγούστου. Μάλιστα, για τις ανάγκες του αγώνα, καλύπτουν την περίμετρο της πλατείας με χώμα, μεταμορφώνοντάς την σε μια εντυπωσιακή αρένα. Αξίζει, επίσης, να επισκεφθεί κανείς τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό της ναό (Duomo) που χτίστηκε τον 13ο αιώνα και να δοκιμάσει τα φημισμένα τοπικά κρασιά, πολλά εκ των οποίων συγκαταλέγονται στα καλύτερα του κόσμου.

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