Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή των Πενταγιών Φωκίδας.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις, με 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.

Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.