Στα 300.000 ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί το νέο ανώτατο όριο αξίας των ακινήτων που θα μπορούν να ενταχθούν στον επόμενο κύκλο του προγράμματος «Σπίτι μου», σηματοδοτώντας μία από τις βασικότερες αλλαγές σε σχέση με τους δύο προηγούμενους κύκλους.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, το όριο αναμένεται να αυξηθεί κατά 50.000 ευρώ, καθώς στα προηγούμενα προγράμματα είχε καθοριστεί στις 250.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη προσαρμογή έρχεται σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η δυσκολία που αντιμετώπισαν αρκετοί υποψήφιοι δικαιούχοι στην αναζήτηση κατάλληλης κατοικίας. Η μεγάλη αύξηση των τιμών στην αγορά ακινήτων έχει περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των κατοικιών που βρίσκονται κάτω από το υφιστάμενο όριο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του προγράμματος.

Το πρόβλημα αυτό δεν εμπόδισε, πάντως, τους δύο προηγούμενους κύκλους να καταγράψουν υψηλά ποσοστά απορρόφησης. Τόσο το «Σπίτι μου» όσο και το «Σπίτι μου 2» συγκέντρωσαν σημαντικό ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ανάγκη για χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να κάνουν πιο εύκολη την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Για τον νέο κύκλο πρόκειται να αξιοποιηθούν πόροι που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουν πλέον μεταφερθεί στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η χρηματοδότηση αναμένεται να κατευθυνθεί στην ενίσχυση περισσότερων νοικοκυριών που αναζητούν λύση για την απόκτηση κατοικίας.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι από το νέο πρόγραμμα θα μπορέσουν να επωφεληθούν συνολικά από 15.000 έως 20.000 νοικοκυριά, με ιδιαίτερη στόχευση στους νέους και στα νέα ζευγάρια.

Η διεύρυνση του ορίου στις 300.000 ευρώ εκτιμάται ότι θα αυξήσει αισθητά τον αριθμό των ακινήτων που μπορούν να αποτελέσουν επιλογές για τους δικαιούχους. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να δημιουργηθεί μεγαλύτερο περιθώριο αναζήτησης κατοικίας, σε μια συγκυρία όπου το αυξημένο κόστος στέγασης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νεότερα νοικοκυριά.