Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα Ηλείας.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 6 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα Ηλείας. Επιχειρούν45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 6 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Ήχησε το 112

Λίγο πριν τις 16:30, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.