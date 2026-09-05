Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα Ηλείας.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 6 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα Ηλείας. Επιχειρούν45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 6 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026
Ήχησε το 112
Λίγο πριν τις 16:30, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 5, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Διάσελλα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε στην πλατεία του χωριού #Διάσελλα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice