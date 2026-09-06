Σε λίγες ώρες ξεκινάει το 13ο grand prix της σεζόν της Formula 1 και το οποίο αναμένεται να είναι συναρπαστικό.

Στην γρήγορη Ιταλική πίστα από την πρώτη θέση θα ξεκινήσει ο Πιερ Γκασλί. Ο πιλότος της Alpine κατέκτησε την πρώτη pole της καριέρας του, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes.

Από εκεί και πέρα, ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Λιούις Χάμιλτον ωφελήθηκαν από την ποινή του Όσκαρ Πιάστρι και θα ξεκινήσουν από την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα.

Ο Αυστραλός από τρίτος έπεσε έκτος, ενώ ποινή πήραν και ο Λίαμ Λόσον, αλλά και ο Κίμι Αντονέλι. Ο Λόσον θα εκκινήσει από την τελευταία θέση του grid και ο Αντονέλι τρίτος από το τέλος.

Η σειρά εκκίνησης στο GP της Μόντσα:

1. Πιερ Γκασλί

2. Τζορτζ Ράσελ

3. Σαρλ Λεκλέρ

4. Λιούις Χάμιλτον

5. Μαξ Φερστάπεν

6. Όσκαρ Πιάστρι

7. Φράνκο Κολαπίντο

8. Λάντο Νόρις

9. Άρβιντ Λίντμπλαντ

10. Γκάμπριελ Μπορτολέτο

11. Όλι Μπέρμαν

12. Νίκο Χούλκενμπεργκ

13. Κάρλος Σάινθ

14. Εστεμπάν Όκον

15. Γιούκι Τσουνόντα

16. Βάλτερι Μπότας

17. Σέρχιο Πέρεζ

18. Φερνάντο Αλόνσο

19. Λανς Στρολ

20. Κίμι Αντονέλι

21. Άλεξ Άλμπον

22. Λίαμ Λόσον